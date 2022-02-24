ФСБ: Выпущенный со стороны Украины снаряд взорвался под Ейском

Сегодня около полудня возле поселка Широчанка в Ейском районе Краснодарского края взорвался неустановленный боеприпас. Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по региону, снаряд был выпущен с территории Украины.

- В районе населенного пункта Широчанка Ейского района зафиксирован разрыв боеприпаса, выпущенного со стороны Украины, - говорится в сообщении ведомства.

В результате взрыва никто не пострадал, в земле осталась большая воронка от детонации снаряда. Сейчас правоохранители начали проверку, они установят обстоятельства происшествия.