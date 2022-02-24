Глава Крыма подписал указ о режиме повышенной готовности из-за беженцев

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал анонсированный утром указ об объявлении режима повышенной готовности из-за специальной военной операции России на Украине.

Ситуация на полуострове квалифицирована как угроза чрезвычайной ситуации регионального характера. Муниципалитетам даны конкретные рекомендации пр приеме возможных беженцев с Украины.

Медикам рекомендовано проводить медосмотры на наличие COVID-19 у въезжающих с Украины. Министерство образования организует образовательный процесс для прибывающих и обеспечит их бесплатным питанием. Министерство транспорта поможет с доставкой беженцев в пункты временного размещения.

В этих условиях администрации городов и сел должны организовать прием беженцев и обеспечить их предметами первой необходимости. Сотрудники МВД, в свою очередь, гарантируют охрану порядка и учет приезжающих со стороны Херсонской области. Психологи МЧС при необходимости окажут психологическую помощь беженцам.