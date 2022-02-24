Как спецоперация РФ сказалась на жизни севера Крыма

Утро среды в северных территориях Крыма началось со звуков взрывов в соседней Херсонской области Украины. Жители самого северного города полуострова - Армянска - следили за ситуацией сперва с тревогой, но вскоре стало понятно: никаких военных действий на полуострове не ведется.

Правда, в некоторых районах города было нарушено водоснабжение - это произошло из-за скачка напряжения. Но уже к вечеру власти муниципалитета, по словам мэра Армянска Василия Телиженко, восстановят подачу воды.

Лишь ближе к вечеру стало известно: в Джанкойском районе зафиксированы несколько воронок от взрывов снарядов. Инциденты произошли рано утром, в 5 часов 22 минут по московскому времени в селе Рюмшино.

- Пострадавших нет, в нескольких домах повреждена кровля и выбиты окна, - уточнил информацию глава РК Сергей Аксенов. - Электроснабжение населенного пункта нарушено, но будет восстановлено в течение суток.

В то же время в соображениях безопасности утром приостановлена работа школ и детских садов на приграничных территориях. Это Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и район, Армянск, Черноморский, Ленинский, Раздольненский районы. А желающие жители северных населенных пунктов Крыма могли сесть на автобус и уехать в Красноперекопск или ближе к центру полуострова.

- Мне 76-й год, и я сам родом из Хмельницкой области, - рассказал житель Армянска Станислав Михайлович. - С 1973 года работал на армянском "Титане", а дочка живет в Скадовском районе Херсонской области. Также родня есть в Воронеже. Утром, когда в пять часов началась канонада, было страшновато, тряслись стекла. Но ситуация скоро успокоилась. Паники нет, никуда уезжать не собираюсь.

Пенсионер около часа простоял на центральной улице города, наблюдая за перемещением колонн российской военной техники к границе с Украиной.

- Я уже позвонил дочке на Украину, и она сообщила, что наши там уже обеспечивают безопасность, - рассказал Станислав Михайлович. - Здорово, если скоро можно будет ездить к дочке без сложностей на пропускных пунктах.

Фото: Сергей Винник/ РГ

По словам мэра Армянска Василия Телиженко, утром около 200 человек, в основном женщины с детьми, покинули город. Автобусы предоставил завод "Титан". Но во второй половине большинство уже вернулись.

- Я утром уехала на автобусе в Красноперекопск, но сейчас уже вернулась, - рассказала беременная жительница города Ирина. - У нас все спокойно, есть уверенность, что наши войска защитят и Армянск, и соседние регионы Украины.

Кстати, никакого потока транспорта из приграничных с Украиной районов полуострова в сторону Симферополя нет. Движение не больше и не меньше, чем обычно. На заправках в городе и вдоль трассы также не наблюдается ажиотажа или очередей. В самом Армянске часть магазинов работает, часть предпочли держать двери закрытыми до полного выяснения ситуации. Но самые крупные, такие как торговая сеть "Пуд", открыты, и там тоже никто не скупает продукты. Все происходит как в обычный рабочий день.

- Слава Богу, что пришел конец этой бандеровской власти, давно пора было это сделать, - сказал еще один житель Армянска Валерий. - Разделили людей на майдане и думали, что можно бесконечно унижать народ. Давно надо было дать пинка этим бандеровцам.

Как и большинство жителей города Валерий - работник завода "Титан". Его супруга с ребенком утром тоже уезжали в соседний Красноперекопск, но после обеда вернулись домой. А супруги Алексей и Оксана, с которыми удалось поговорить на улице, никуда не уезжали, несмотря на то, что у них двое маленьких детей.

- А чего ехать, если наши уже далеко от Армянска в Херсонской области, - говорит глава семейства. - Городу сейчас ничего не угрожает.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, комментируя обстановку на полуострове, подчеркнул, что ситуация под полным контролем властей. И в случае необходимости может быть организован прием беженцев из Украины. Но вчера все пункты пропуска на границе с Украиной были закрыты. К слову, по пути в Армянск ни одна машина с украинскими номерами навстречу нам не проехала.

Мэрия города также подтвердила, что беженцы с Херсонщины в город не прибывали. Также Аксенов заявил, что полуостров начал подготовку к возможному поступлению воды по Северо-Крымскому каналу в течение двух дней.

- Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся, - написал Аксенов. - Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды. Для этого нужна лишь политическая воля. Думаю, что эта воля будет благодаря тем решениям, которые принял наш президент, и действиям Вооруженных Сил России. Запуск Северо-Крымского канала - это новое окно возможностей для полуострова. Канал готов, есть технические нюансы, которые позволят буквально в течение двух суток привести систему в порядок.