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24.02.2022 17:37
Рубрика: Экономика

Как в Краснодаре помогают пассажирам отмененных авиарейсов

Текст: Анна Юркова, Владимир Аносов (Краснодар)
В четверг утром в связи со сложившейся ситуацией на Донбассе в аэропортах Краснодарского края, кроме Сочи. временно приостановили все рейсы. Корреспонденты "РГ" побывали в международном аэропорту Краснодара и узнали, какие меры предпринимаются для решения проблем пассажиров.

На момент нашего прибытия были отменены уже 27 рейсов, еще семь задержаны (один на запасном аэродроме в Самаре - рейс Utair из Сургута).

Так как изменения в расписании работы воздушной гавани произошли в 4.47 утра, многие пассажиры узнавали о случившемся уже на месте. И все же, несмотря на внезапность событий, площадь перед зданием практически пустая. Нет дорожной суеты перед автоматическими прозрачными дверями терминалов, редкие пассажиры переминаются с чемоданами в ожидании такси (что примечательно, водители сразу отреагировали на ситуацию и подняли ценник вдвое). Так что вся обстановка лишена нервного беспокойства.

- Сегодня собирался вернуться домой в Магадан, на юге проводил отпуск, но не повезло, как видите. Думаю отправиться к родственникам, - сдержанно рассказывает Виктор.

Внутри тоже все идет своим чередом - досмотр, открыты кафе и магазины сувениров, дьюти-фри. В зале ожидания в креслах сидят редкие пассажиры, уткнувшись в телефоны. Супруги Вадим и Лилия с детьми-подростками планировали сегодня вечером вылететь в Санкт-Петербург, хотели посетить Дом Достоевского, Эрмитаж и Государственный музей истории. Однако вместо этого пришлось несколько часов разбираться в правилах воздушных перевозок своей авиакомпании.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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- Об отмене рейсов мы узнали от подруги, которая раньше нас увидела новости, - говорит Лилия. - Мы уже купили билеты в театры и музеи Северной столицы. Теперь пытаемся понять, как вернуть средства.

Каждые 15 минут по громкой связи в зале объявляют о временной отмене всех рейсов. По решению авиационных властей ограничение работы аэропорта Краснодара продлили до 03:45 2 марта 2022 года. Ближайшие воздушные узлы возможного вылета - Сочи, Ставрополь и Минеральные Воды. Сейчас в здании работают представители авиакомпаний, которые активно общаются с пассажирами - по условиям возврата билетов необходимо обращаться непосредственно к ним. Так, "Аэрофлот" уже оповестил о выплате компенсаций всем, кто не смог вылететь.

Людям рекомендуют воспользоваться железнодорожным транспортом. Как рассказали в администрации региона, вокзалы "Краснодар-1" и "Краснодар-2" работают в штатном режиме. ОАО "РЖД" организует дополнительные поезда из городов юга России. Также в существующие составы включат дополнительные вагоны. При необходимости администрация Краснодара готова оказать необходимое содействие.

Правда, по словам застигнутых врасплох людей, взять место в купе поезда сейчас практически невозможно из-за резкого наплыва пассажиров.

Тем временем

Ростуризм запустил "горячую линию" в связи с временным закрытием аэропортов на юге. Позвонить туда можно по номеру 8 (800) 200-34-11. Актуальную информацию о возможных направлениях можно получить в аэропорту Сочи по номеру 8 800 301 19 91, в Минеральных Водах - 8 87922 20 777.

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