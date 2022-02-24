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24.02.2022 17:38
Рубрика: Экономика

Что сейчас происходит в ростовском аэропорту Платов

Текст: Александр Гавриленко (Ростов-на-Дону)
Ростовский аэропорт Платов опустел за несколько часов после официального запрета Росавиации на прилет и вылет воздушных судов.
Фото: пресс-службы аэропорта Платов Фото: пресс-службы аэропорта Платов
Фото: пресс-службы аэропорта Платов

Терминал сейчас открыт, внутрь пропускают спокойно, в штатном режиме. Но никаких путешественников там уже, естественно, нет. Залы пусты. Весь персонал находится на рабочих местах, но на вопросы журналистов рядовые сотрудники не отвечают.

- Всю информацию можно получить на стойке информации, в справочной аэропорте и пресс-службе, - пояснил нам один из специалистов. - Но это никак не связано с сегодняшней ситуацией, это наша обычная практика. Просто мы не обладаем всей оперативной информацией.

Информационные табло работают, все они в "красной зоне". Полет в киргизский город Ош на семь утра задержан, все остальные - отменены. Сочи, Москва, Симферополь, Нижний Новгород, Махачкала, Санкт-Петербург - сегодня туда пассажиры не полетят.

Сегодня все магазины, кафе и рестораны еще открыты, но с пятницы их работа приостанавливается. Предприниматели уже сворачивают товар.

Все пассажиры, в том числе транзитные, понимают, что в ближайшее время полеты точно не возобновятся. Сначала многие планировали переждать в аэропорту. Но когда поняли, что задержка будет многодневной, начали искать альтернативные маршруты передвижения.

Фото: ТАСС
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В связи с этим "Российские железные дороги" уже готовятся ввести дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов Юга России, сообщили "РГ" в пресс-службе СКЖД. Кроме того, дополнительные вагоны будут включаться в уже существующие составы. Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров. Движение пассажирских поездов на сети РЖД осуществляется по расписанию, вокзалы работают в штатном режиме.

Утром в социальных сетях появились разочарованные сообщения от ростовчан, которым нужно было улетать в другие города. Но сейчас многие считают, что так даже лучше.

- Мне нужно завтра быть в Москве. Но я сейчас посмотрела сообщения в интернете, очень страшное творится на Украине. И что они могут там вытворять, - рассказала "РГ" Татьяна, одна из таких пассажирок. - Лучше уж медленно, но верно. Безопасно и комфортно. Тем более что авиакомпания обещала вернуть всю сумму билета за отмененный рейс.

Сразу несколько авиакомпаний уже выпустили заявления о полной компенсации затрат своим клиентам. Российский бизнес старается быть максимально предупредительным и компенсировать людям все сложности. Например, в "Аэрофлоте" предлагают либо оформить вынужденный возврат денег в полном объеме, либо перебронировать билеты. Авиакомпания "Азимут" заявила о начале обмена авиабилетов и возврата их стоимости в порядке очередности поступления запросов. "Заявку на возврат денежных средств за авиабилет, оформленный на сайте, Вы можете оформить в личном кабинете. Оставить заявку на возврат авиабилета, оформленного у агентов авиакомпании, возможно по месту приобретения авиабилета", - говорится в сообщении.

Кстати

По всем вопросам о режиме работы аэропорта можно звонить в справочную +7 (863) 333 49 99.

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