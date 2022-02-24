МЧС Краснодарского края получит высокопроходимую технику

Возможно уже вскоре региональное управление по Краснодарскому краю получит технику высокой проходимости.

Сегодня такое обращение к руководству МЧС России поступило от депутатов краевого Заксобрания. Высокопроходимая техника необходима спасателям в первую очередь в борьбе с пожарами. Пожары - это бич края.

"За последние годы в регионе фиксируют большое количество природных пожаров в плавневых зонах, масштабные горения растительности случаются в Приморско-Ахтарском районе, так в 2020 году фиксировали 27 очагов возгорания на площади 1,7 га, в 2021 году - было восемь очагов на площади в 1 га. Это труднодоступная местность, куда сложно добраться для ликвидации последствий" - сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.

А учитывая, что край находится близко к Украине, нельзя исключать и целенаправленных поджогов в диверсионных целях, особенно в труднодоступной местности.

"Чтобы защитить населенные пункты и уникальную природу этих мест, мы намерены делать все возможное, привлекая бюджетные средства Краснодарского края и, одновременно, рассчитывая на помощь со стороны федерального центра" - приводит ТАСС слова председателя Законодательного собрания края Юрия Бурлачко.