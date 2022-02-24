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Рубрика: Происшествия

На Кубани госпитализировали моряка, раненного при ракетной атаке ВСУ

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Члена экипажа российского судна SGV-Flot госпитализировали в Ейскую ЦРБ. Моряк пострадал днем при ракетной атаке Вооруженных сил Украины по двум гражданским сухогрузам в акватории Азовского моря.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ейского района Виктора Ляхова, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

- Доставлен в Ейскую центральную районную больницу. Понимаем, что состояние средней тяжести, парню 22 года. Приступили к его обследованию, - сообщил глава района.

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Как ранее сообщала "РГ", грузовые гражданские суда SGV-Flot и SERAPHIM SAROVSKIY в акватории Азовского моря атаковали ракетами с суши. В погрануправлении ФСБ РФ по Краснодарскому краю уточнили, что удар нанесли Вооруженные силы Украины со стороны города Мариуполя. На одном из судов начался пожар, который позднее потушили. Получившего ранение моряка эвакуировали на катерах береговой охраны.

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