Отели Севастополя заморозили цены для туристов

На фоне временного прекращения авиасообщения с Крымом гостиницы Севастополя объявили о заморозке и снижении цен на проживание.

- Собственники средств размещения проявили готовность предоставить лояльные условия для туристов. Гостиницы, состоящие в туристическом реестре Севастополя, подтвердили, что стоимость проживания гостей не будет повышаться. Некоторые даже заявили о снижении цен, - рассказали в пресс-службе правительства Севастополя.

Отельеры также пообещали не применять к туристам штрафные санкции в связи с отменой бронирования.

Отмечается, что эти меры будут действовать до возобновления авиасообщения.

В пресс-службе также сообщили, что в управлении туризма города туроператорам окажут помощь с отправкой туристических групп, которые уже находятся в городе. Для этого надо обратиться по телефонам 8 (8692) 54-14-13 и 8 (978) 907-96-70 с 9:00 до 18:00.

Власти города попросили отельеров отнестись с пониманием к туристам, которые сейчас не могут покинуть город. Чтобы ускорить отъезд туристов, решено увеличить количество вагонов в поездах "Таврия", которые будут отправляться по маршрутам Севастополь - Москва, Симферополь - Москва и Севастополь - Санкт-Петербург 24, 25 и 26 февраля. Также будет увеличено число автобусов, курсирующих между Севастополем, Краснодаром и Москвой.