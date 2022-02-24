Ростовских школьников в приграничных районах переведут на удаленку

В Ростовской области на 11 приграничных территориях скорректировали режим работы.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев на своей странице в Instagram.

Так, для охраны общественного порядка и объектов жизнеобеспечения в помощь полиции привлекают казачьи дружины. Деятельность детских садов приостановлена. На местах будут организованы дежурные группы.

Школьников временно переводят на дистанционный формат обучения. А там, где его организовать невозможно, просто приостанавливают работу образовательных учреждений.

В регионе сохраняется режим чрезвычайной ситуации, который был введен 19 февраля. Все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Функционирование всех объектов инженерной инфраструктуры и социально-значимых объектов будут держать на личном контроле главы городов и районов.

- Я прошу вас, уважаемые земляки, сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам, - призвал Голубев.