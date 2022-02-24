Ростовский аэропорт Платов закрыл прием самолетов

Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону не принимает и не отправляет гражданские самолеты.

"В связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенным авиационными властями, отменены все рейсы из аэропорта Платов. Три утренних рейса, летевших в Ростов-на-Дону, ушли на запасные аэродромы", - сообщили "РГ" в пресс-службе аэропорта Платов.

В компании отметили, что с пассажирами отмененных рейсов работают представители авиакомпаний. Предполагается, что запрет на полеты гражданских самолетов на внутренних и международных направлениях сохранится.

Информация о снятии запрета на использование воздушного пространства будет доведена авиационными властями дополнительно.