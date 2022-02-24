Туристам рассказали о транспортном сообщении с Крымом

Министерство курортов и туризма Республики Крым рассказало о том, как туристы могут покинуть республику из-за отмены авиарейсов в связи со специальной военной операцией на Украине.

Пассажирам авиарейсов рекомендовали следить за актуальной информацией на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая соцсети, а также связываться насчет возврата денег за билеты и перебронирований последних по "горячим линиям" воздушных гаваней.

- Сейчас с авиакомпаниями достигнута договоренность о переносах билетов на рейсы до 2 марта на более поздние даты либо на возврат их стоимости, - уточнили в ведомстве.

По словам главы минтуризма Вадима Волченко, ведомство обратилось к отельерам с просьбой создать лояльные условия, не повышать стоимость проживания и размещать туристов, вынужденных продлить срок своего пребывания из-за приостановки авиасообщения.

Туристы, которым необходимо срочно вернуться на материковую часть РФ, могут оставлять свои сообщения на "горячей линии" министерства 8 (800) 511-80-18 для получения актуальной информации специалистов. Все звонки на территории России с мобильных и стационарных телефонов бесплатны. Телефон "горячей линии" в городе Севастополь - +7 (978) 907-96-70.

Сейчас выехать из Крыма можно на автобусах и поездах. Так, РЖД занята назначением дополнительных поездов из городов юга России. Помимо этого в существующие составы компании "Гранд Сервис Экспресс" будут включать дополнительные вагоны. Билеты на дополнительные поезда уже поступили в продажу.

- В сложившейся ситуации организованные туристы по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты либо поменять направление отдыха, - подчеркнули в Минутризма. - Самостоятельным туристам необходимо обратиться в авиакомпании и к администраторам отелей, в которых у них забронирован номер.

Находящемся же сейчас на отдыхе в Крыму организованным туристам необходимо обратиться к туроператорам. Последние, как отметили в ведомстве, прорабатывают альтернативные варианты вывоза туристов или продления их пребывания в отелях и санаториях.