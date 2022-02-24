В Крыму развернут пункты приема беженцев

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил МЧС организовать пункты приема беженцев в регионе. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

Советник главы Олег Крючков уточнил, что вся крымская инфраструктура готова принимать беженцев с Украины.

В то же время министр МЧС РК Сергей Садаклиев сообщил, что ситуация под контролем. Все желающие временно выехать из Армянска автобусами градообразующего предприятия вывозятся в соседний Красноперекопск.

- Там в здании Дома культуры людям предоставлено горячее питание, а при необходимости медицинская помощь. Ситуация под контролем, все силы и средства МЧС переведены в режим повышенной готовности, - сказал Сергей Садаклиев.