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24.02.2022 12:56
Рубрика: Власть

В приграничных районах Ростовской области отменили занятия в школах

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области на территории нескольких приграничных к Донбассу районах отменены занятия в школах и детских садах. В некоторых учреждениях образования занятия проходят дистанционно.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, в Миллеровском районе закрыты одна школа и один детский сад, в Родионово-Несветайском районе - четыре школы и четыре детских сада, в Тарасовском районе - пять школ и пять детсадов, Каменский район - одна школа. Более всего школ и детских садов закрыто в пограничном Чертковском районе - 24 школы и 23 детских сада.

Учреждения системы образования закрыты до особо распоряжения.

Те мне менее в Ростовской области продолжается оформление детей и подростков, эвакуированных из ЛНР и ДНР в образовательные организации. В пунктах временного размещения находится 3383 ребенка, из них - 1063 дошкольники.

"Для каждой семьи с детьми определена маршрутизация по зачислению в дошкольные, общеобразовательные организации. Проработан вопрос по обеспечению школьными принадлежностями и учебниками", - сообщили в пресс-службе.

Российско-украинскую границу пересекли девять тысяч жителей Донбасса

Кстати

В Ростовской области работают телефоны горячей линии для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР 8-800-201-59-79 и 8 (863) 239-99-99. Обращение также можно направить по электронной почте oper-shtab@bk.ru.

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