Россия приняла уже более 90 тысяч жителей Донбасса. И все больше россиян из самых разных точек страны - от Питера до Сургута, Екатеринбурга и Волгограда, готовы делиться с ними самым необходимым.

Сергей Винник из Нефтеюганска, например, готов предоставить свою однокомнатную квартиру, о чем сообщил в объявлении на карте помощи жителям Донбасса. "Живите, сколько будет нужно. Если что-то надо купить дополнительно, куплю", - написал он. Сургутянин Вячеслав Ремезов выделил комнату в трехкомнатной квартире, где он сам сейчас живет. Как он говорит, если приедут переселенцы с Донбасса "там есть все, что нужно, даже игрушки".

Между тем в Петербурге уже больше ста человек записались в волонтеры. Ценится каждый желающий, но особенно здесь рады людям с профессиями педагогов, психологов, медиков, юристов. Их услуги потребуются для встречи людей на вокзалах, для снятия психологической напряженности. Кроме того, в городе готовы приступить к работе специалисты, которые смогут помочь при необходимости восстановить семейные связи, проконсультировать по вопросам миграционного законодательства.

Организовали несколько пунктов приема гуманитарной помощи и в Волгоградской области. Здесь состав с беженцами уже прибыл в Волжский. В гостиницах дежурят медики. Специалисты центра занятости населения предоставляют информацию о вакансиях. Людям помогают получить документы. "Нас приняли очень душевно, - поделилась Дарья Чижевская из поселка Алмазное ДНР. - Здесь живут очень внимательные, хлебосольные люди. Мы благодарны всем за помощь. И верим, что скоро вернемся в свой родной дом".

Между тем

В Ростовской и Астраханской областях людей, вынужденных бросить свои дома в Донбассе, обеспечат рабочими местами. Работу смогут получить более 50 тысяч беженцев. Наибольшая потребность в водителях, слесарях, врачах, инженерах различных специальностей, продавцах и кассирах, фельдшерах и медицинских сестрах, швеях, учителях и операторах.