На Южном Урале расширят посевы пшеницы твердых сортов

Площадь посевов пшеницы твердых сортов (дурума) в Челябинской области в нынешнем сезоне увеличится до 169 тысяч гектаров, и, если не подкачает погода, аграрии соберут от 210 до 230 тысяч тонн этой ценной культуры, прогнозируют в минсельхозе региона. Область обеспечена семенами: их требуется 28,5 тысячи тонн, а в наличии - 36,5 тысячи. В распоряжении растениеводов 18 сортов дурума. Испытания проходит и новинка, которая показала себя равной лучшему реестровому сорту - безенчукской степной.

Такое внимание этому направлению растениеводства в регионе уделяют неспроста. На Южном Урале сосредоточены крупные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а твердые сорта как раз идут на изготовление качественных макаронных изделий, некоторых видов круп. При этом внутренние потребности в дуруме закрываются не полностью, переработчики вынуждены закупать эту пшеницу в других регионах.

Культура требует большого количества солнечных дней. При этом урожайность зависит не только от объема получаемой влаги, но и от правильной технологии возделывания, грамотного применения удобрений. Из-за повышенной капризности твердую пшеницу культивируют не везде. Сегодня основными ее поставщиками наряду с Челябинской областью, занимающей в списке лидеров второе место, стали Оренбургская, Самарская, Саратовская области, районы Алтая и Краснодарского края.

- У нас, как и в Оренбуржье, в 2021 году была засуха, урожайность пшеницы оказалась небольшой, на уровне 8 центнеров с гектара, - напоминает министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин. - Хотя в 2021-м мы увеличили площадь под возделывание твердой пшеницы более чем на 11 тысяч гектаров, а в планах нынешнего - увеличение на 30 тысяч, все же потребности челябинских переработчиков гораздо выше. Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании производства этой высокомаржинальной культуры и готовы обеспечить региональное софинансирование при условии положительного решения вопроса о федеральной поддержке. Только за счет региона эту задачу решить трудно.

Кстати

Ранее замминистра сельского хозяйства России Андрей Разин отметил, что отечественные аграрии должны нарастить сбор пшеницы твердых сортов до полутора миллиона тонн, и для этого будут рассмотрены дополнительные меры помощи со стороны государства.