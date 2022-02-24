На Южном Урале расширят посевы пшеницы твердых сортов

Новости

МИД: Москва примет жесткие меры в ответ на недружественные шаги ЕС 18:02
РПЦ не поднимает вопрос о возвращении отнятых в 1922 г. церковных ценностей 18:00
"Новые люди" согласны, что миром проблему с Украиной не решить 18:00
Захарова обвинила Запад в отказе от переговоров с Россией 17:51
Захарова: Европе стоит подумать, к чему могло привести обладание Киева ядерным оружием 17:50
Матвиенко: Выступающие против спецоперации россияне думают о сиюминутных проблемах 17:50
МВД России предупредило о недопустимости проведения несанкционированных акций 17:43
Глава Крыма подписал указ о режиме повышенной готовности из-за беженцев 17:35
Российский рынок акций обновил многолетние минимумы 17:35
Intel анонсировала новые процессоры для ноутбуков 17:33
45 федеральных законов удалось изменить Татьяне Москальковой за 6 лет 17:30
Ветераны ВС РФ: Действия украинских властей представляют военную угрозу и для России 17:22
Штурмовик Су-25 ВКС РФ потерпел аварию из-за ошибки в пилотировании 17:19
Ростовских школьников в приграничных районах переведут на удаленку 17:15
Столичная прокуратура напомнила об ответственности за участие в незаконных акциях 17:06
Москалькова проверяет жалобы на пытки в СИЗО №1 Карачаево-Черкесии 17:00
Российские военные сбили боевой вертолет и четыре ударных беспилотника "Байрактар ТБ-2" 16:58
Благотворительные организации в Москве присоединились к сбору помощи беженцам из Донбасса 16:52
Вооруженные силы Беларуси находятся в режиме боевой готовности 16:43
СК предупредил об ответственности за проведение и участие в несанкционированных акциях 16:28
Родион Мирошник: Операция по принуждению киевского режима к миру была вынужденной 16:28
ФМБА продолжит испытания препарата от осложнений при ковиде 16:22
Белгородца госпитализировали с ранением во время военной операции 16:18
Самым малочисленным народом России оказались кереки 16:08
ВСУ расстреляли пять солдат, пытавшихся перейти на сторону ЛНР 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
24.02.2022 16:53

На Южном Урале расширят посевы пшеницы твердых сортов

Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 41(8689)
Площадь посевов пшеницы твердых сортов (дурума) в Челябинской области в нынешнем сезоне увеличится до 169 тысяч гектаров, и, если не подкачает погода, аграрии соберут от 210 до 230 тысяч тонн этой ценной культуры, прогнозируют в минсельхозе региона. Область обеспечена семенами: их требуется 28,5 тысячи тонн, а в наличии - 36,5 тысячи. В распоряжении растениеводов 18 сортов дурума. Испытания проходит и новинка, которая показала себя равной лучшему реестровому сорту - безенчукской степной.
Климатические условия позволяют выращивать в Челябинской области твердые сорта пшеницы, но для повышения урожайности необходимы серьезные вложения. Фото: Татьяна Андреева/РГ Климатические условия позволяют выращивать в Челябинской области твердые сорта пшеницы, но для повышения урожайности необходимы серьезные вложения. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Климатические условия позволяют выращивать в Челябинской области твердые сорта пшеницы, но для повышения урожайности необходимы серьезные вложения. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Такое внимание этому направлению растениеводства в регионе уделяют неспроста. На Южном Урале сосредоточены крупные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а твердые сорта как раз идут на изготовление качественных макаронных изделий, некоторых видов круп. При этом внутренние потребности в дуруме закрываются не полностью, переработчики вынуждены закупать эту пшеницу в других регионах.

Культура требует большого количества солнечных дней. При этом урожайность зависит не только от объема получаемой влаги, но и от правильной технологии возделывания, грамотного применения удобрений. Из-за повышенной капризности твердую пшеницу культивируют не везде. Сегодня основными ее поставщиками наряду с Челябинской областью, занимающей в списке лидеров второе место, стали Оренбургская, Самарская, Саратовская области, районы Алтая и Краснодарского края.

- У нас, как и в Оренбуржье, в 2021 году была засуха, урожайность пшеницы оказалась небольшой, на уровне 8 центнеров с гектара, - напоминает министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин. - Хотя в 2021-м мы увеличили площадь под возделывание твердой пшеницы более чем на 11 тысяч гектаров, а в планах нынешнего - увеличение на 30 тысяч, все же потребности челябинских переработчиков гораздо выше. Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании производства этой высокомаржинальной культуры и готовы обеспечить региональное софинансирование при условии положительного решения вопроса о федеральной поддержке. Только за счет региона эту задачу решить трудно.

Кстати

Ранее замминистра сельского хозяйства России Андрей Разин отметил, что отечественные аграрии должны нарастить сбор пшеницы твердых сортов до полутора миллиона тонн, и для этого будут рассмотрены дополнительные меры помощи со стороны государства.

Минсельхоз: Урожай пшеницы в РФ в этом году составит около 76 млн тонн
В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Специальная военная операция на Украине
Путин обратился с телеобращением. Главное
Песков рассказал о сроках спецоперации России на Украине
ФСБ показала видео попавшего под ракетный обстрел ВСУ судна в Азовском море
Банк России повысил курсы доллара и евро более чем на 6 рублей