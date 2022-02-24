На какую работу возьмут молодежь без опыта

Большинство студентов или ребят, взявших академический отпуск либо не поступивших в учебные заведения, хотят найти временную занятость. Но вакансии часто не соответствуют их ожиданиям. Каким предложениям на рынке труда Свердловской области можно доверять и что требуют от юных соискателей работодатели, "РГ" рассказали эксперты Авито Работы.

На платформе сейчас размещено 19 тысяч вакансий для молодежи, более 4500 из них подходят кандидатам без опыта. Так, в Екатеринбурге число вакантных мест в этом сегменте выросло в 2,4 раза, а с графиком удаленной работы - в 3,5 раза. Новичков нанимают на должность администратора, консультанта, оператора в сфере логистики, по словам регионального представителя Авито Работы на Урале Елизаветы Чуриной. Кроме того, они становятся курьерами, фотографами, сотрудниками общепита.

В самой популярной на рынке массовых профессий - сфере продаж, компании выделяют две трети позиций для молодых людей. Но нужно быть готовым к старту на должности продавца-консультанта (его минимальный оклад составляет 27 тысяч рублей) или счетчика-ревизора, который выходит на пересчет товаров в магазине несколько раз в месяц, зарабатывая до 3000 рублей за смену. В то же время сфера транспорта и логистики предлагает начинающим соискателям 60 процентов рабочих мест.

Для желающих устроиться в производственные коллективы доля вакансий меньше - 40 процентов, если нет стажа и специальности. Таких кандидатов берут в основном на низкоквалифицированные должности разнорабочих, грузчиков, сортировщиков и комплектовщиков. А тех, кто имеет среднее профобразование, трудоустраивают на работу, требующую прикладных навыков: сварщиком, швеей, оператором-наладчиком. Однако в крупных компаниях, например железнодорожной отрасли, выпускники учебных заведений сперва получают опыт на более низких должностях.

Наставничество в разных сферах труда тоже помогает юным кадрам заработать первую "копеечку". Допустим, они могут обучаться навыкам ремонта бытовой техники, стать учеником автослесаря или помощником флориста. Для креативных ребят выбор еще шире - от аниматора на сцене и диджея в ресторане до координатора детского центра. Правда, в любой вакансии, особенно по подработке, эксперты советуют учитывать несколько факторов.

Елизавета Чурина составила такой чек-лист:

1. Ищите вакансии на проверенных каналах, так как объявления на крупных рекрутинговых площадках проходят автоматическую модерацию. Некоторые сервисы ведут проверку и самих работодателей: выставляют предложения от организаций, которые существуют не менее полугода и исправно платят налоги;

2. Читайте обязанности в предложенной вакансии (которые должны быть ясно и предельно точно описаны). К примеру, фразы "заработок неограничен", "быстрый карьерный рост" часто используют в сетевом маркетинге или финансовых пирамидах;

3. Обращайте внимание на зарплату, чтобы она была не ниже средней по рынку. Если в других компаниях и той, которой вы заинтересовались, разница оплаты труда оказалась более, чем в 10-20 процентов - это повод насторожиться в том, что зарплата "белая" и с сотрудником заключают официальный трудовой договор;

4. Добросовестный работодатель не требует с вас денег. Если компания предлагает оплатить вводное обучение, оформление документов или "бронирование" вакансии - лучше прекратить переговоры и не отправлять ей копию паспорта с банковскими реквизитами;

5. Самостоятельно проверить данные о компании можно на общедоступных сервисах, например, на ресурсах ЕГРЮЛ и Прозрачный бизнес. В том числе почитать отзывы работающих или бывших сотрудников организации.