На Урале подросток получил сильные ожоги после взрыва газа

Получившего сильные ожоги при взрыве газа 14-летнего подростка доставили из Сатки в Челябинский ожоговый центр. Его состояние оценивается как тяжелое.

- Реанимобилем ребенок перевезен в ожоговый центр на базе ГКБ №6, - рассказали в региональном минздраве. - Его отец будет также доставлен в Челябинск, как только его состояние позволит транспортировку. Медики прилагают для этого все усилия.

Как сообщили в следственном управлении СК региона, днем 23 февраля в квартире одного из домов в Сатке произошло возгорание газового баллона. Из горящей квартиры в лечебное учреждение были доставлены местный житель и его 14-летний сын с обширными ожогами тела.

По факту взрыва в квартире возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ), предусматривающей наказание от крупного штрафа до полугодового ареста.

По предварительным данным, врыв произошел из-за неосторожного обращения с газовым баллоном.