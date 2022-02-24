Наградами Тюменской гордумы отметили выдающихся горожан

На последнем заседании Тюменской городской Думы VII созыва Зыятдина Хаяловича отметили недавно утвержденной наградой. За значительный вклад в дело образования и воспитания подрастающего поколения и активное участие в общественной жизни он удостоился нагрудного знака "За заслуги перед городом Тюменью".
- Я помню Зыятдина Низамова со своего школьного возраста, - прокомментировал председатель гордумы Евгений Заболотный. - Кажется, этот человек обошел все учебные заведения и центры дополнительного образования в городе, пропагандируя техническое творчество.
Многие депутаты высказались про оптимизм и удивительную работоспособность пенсионера в столь преклонном возрасте - он до сих пор готов посвящать ребятишек в радиоспорт, писать книги о встречах с интересными людьми и доказывать, что духовное выше материального.
Кроме того, на заседании было принято решение поощрить еще одной новой наградой - почетным знаком гордумы "За волонтерство и милосердие" - семерых тюменцев. Достойнейший пример служения городу и горожанам в годы пандемии показали учитель истории и обществознания лицея № 93 Ирина Свистунова, председатель комитета ТОС района ДОК Татьяна Кобыльникова, председатель Совета ветеранов жилого района "Тура" Евгения Замятина и ее заместитель Людмила Зыкова, инструктор детско-юношеского центра "Фортуна" Ольга Лаврись, делопроизводитель "Фортуны" Ирина Егорочкина, предприниматель Александр Григорьев. Последний награжденный, например, на своей машине возил врачей на вызовы, покупал и доставлял продукты нуждающимся.
Также 57 горожан будут поощрены почетными грамотами Тюменской городской Думы.