Наградами Тюменской гордумы отметили выдающихся горожан

Имя Зыятдина Низамова в Тюменской области, как, впрочем, и во многих других регионах, считается легендарным. Это не просто симпатичный ветеран, выходной пиджак которого увешан медалями, это первый в областном центре мастер спорта Советского Союза, чемпион мира по радиоспорту, учитель, наставник для тысяч подростков. Если кто-то в разговоре упомянул про Низамова, дальше жди "вкусных" рассказов про то, как со страстью коллекционера и азартом охотника он налаживает радиосвязь с разными точками земного шара.

Фото: Информационно-аналитический отдел Тюменской городской Думы