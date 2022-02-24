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24.02.2022 14:54
Рубрика: Власть

Наградами Тюменской гордумы отметили выдающихся горожан

Текст: Анастасия Ландышева (Тюмень)
Имя Зыятдина Низамова в Тюменской области, как, впрочем, и во многих других регионах, считается легендарным. Это не просто симпатичный ветеран, выходной пиджак которого увешан медалями, это первый в областном центре мастер спорта Советского Союза, чемпион мира по радиоспорту, учитель, наставник для тысяч подростков. Если кто-то в разговоре упомянул про Низамова, дальше жди "вкусных" рассказов про то, как со страстью коллекционера и азартом охотника он налаживает радиосвязь с разными точками земного шара.
Фото: Информационно-аналитический отдел Тюменской городской Думы Фото: Информационно-аналитический отдел Тюменской городской Думы
Фото: Информационно-аналитический отдел Тюменской городской Думы

На последнем заседании Тюменской городской Думы VII созыва Зыятдина Хаяловича отметили недавно утвержденной наградой. За значительный вклад в дело образования и воспитания подрастающего поколения и активное участие в общественной жизни он удостоился нагрудного знака "За заслуги перед городом Тюменью".

Фото: iStock
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- Я помню Зыятдина Низамова со своего школьного возраста, - прокомментировал председатель гордумы Евгений Заболотный. - Кажется, этот человек обошел все учебные заведения и центры дополнительного образования в городе, пропагандируя техническое творчество.

Многие депутаты высказались про оптимизм и удивительную работоспособность пенсионера в столь преклонном возрасте - он до сих пор готов посвящать ребятишек в радиоспорт, писать книги о встречах с интересными людьми и доказывать, что духовное выше материального.

Кроме того, на заседании было принято решение поощрить еще одной новой наградой - почетным знаком гордумы "За волонтерство и милосердие" - семерых тюменцев. Достойнейший пример служения городу и горожанам в годы пандемии показали учитель истории и обществознания лицея № 93 Ирина Свистунова, председатель комитета ТОС района ДОК Татьяна Кобыльникова, председатель Совета ветеранов жилого района "Тура" Евгения Замятина и ее заместитель Людмила Зыкова, инструктор детско-юношеского центра "Фортуна" Ольга Лаврись, делопроизводитель "Фортуны" Ирина Егорочкина, предприниматель Александр Григорьев. Последний награжденный, например, на своей машине возил врачей на вызовы, покупал и доставлял продукты нуждающимся.

Также 57 горожан будут поощрены почетными грамотами Тюменской городской Думы.

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