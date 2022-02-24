Нефтяные компании вывели Югру в антилидеры по загрязнению природы

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала Югру одним из самых загрязненных регионов в ракурсе величины нанесенного природе ущерба. За малым исключением речь идет о разливе нефтепродуктов. За два последних года, по данным ведомства, зафиксирован 81 серьезный инцидент. Пожалуй, самая крупная авария случилась в начале марта 2021-го. Тогда близ Нижневартовска заполыхала… покрытая льдом Обь: прохудилась идущая по дну труба с ШФЛУ - широкой фракцией легких углеводородов. Вырвавшись наружу, они воспламенились. Горели долго. Росприроднадзор оценил вред, нанесенный водной и воздушной среде "дочкой" нефтехимической компании, в 284 миллиона рублей.

В 1,5 раза больше - 419 миллионов - ведомство насчитало скромному по объемам добычи нефтепромысловому предприятию. Не за аварию - за обман, повлекший недоплату за негативное воздействие на окружающую среду. Если регион в целом преуспел в деле утилизации попутного нефтяного газа, стал международным лидером, то это предприятие было и осталось аутсайдером, хотя, согласно декларируемым им в документах цифрам, добилось успехов. Упомянутые в отчетах дорогостоящие установки на поверку оказались липовыми. Подлог нужен был для получения преференции - уменьшения размера обязательных отчислений в бюджет по статье "экологические сборы".

Что касается сравнительно небольших разливов нефтесодержащих жидкостей, то их ежегодно происходят тысячи. В сводные данные регионального Природнадзора попадают только сведения, сообщаемые по доброй воле самими компаниями. Львиная доля аварий приходится на две компании, базирующиеся в Нефтеюганске и Нижневартовске, на старые, изношенные промысловые трубопроводы.