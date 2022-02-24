Новый худрук о планах Свердловского театра музыкальной комедии

В одном из ведущих музыкальных театров страны - Свердловской музкомедии - перемены: наряду с главным режиссером, народным артистом Кириллом Стрежневым, во главе коллектива художественный руководитель - лауреат "Золотой маски" Филипп Разенков, ученик Дмитрия Бертмана, ранее руководивший оперным домом в Уфе. Следующий сезон для театра - юбилейный: ему 90 лет. Готовится к своему 300-летнему юбилею и сам Екатеринбург.

Уже полгода с момента вашего назначения - каковы впечатления и выводы?

Филипп Разенков: Конечно, полгода прошли не без сложностей, и я восхищен тем, как работает труппа в эти времена пандемии. Бывают обстоятельства, когда артисту приходится экстренно вводиться в новую для него роль, заменив заболевшего коллегу, чтобы объявленный спектакль состоялся, и зрители не замечали наших проблем. Несмотря на болезни, на карантины спектакли продолжали идти, выходили большие премьеры. Ясно, что в такие кризисные моменты нельзя спешить с резкими решениями, но впереди юбилейный сезон, и мы думаем о том, чем его встретить. Свердловская музкомедия всегда была театром режиссерским. Я очень серьезно отношусь к тому, что здесь делали мои предшественники, и хочу быть верным их традициям. Для меня сцена - инструмент общения между людьми, и важно, чтобы мы оставались площадкой для актуальных размышлений, при этом оставаясь театром народным.

Что вы имеете в виду под этим понятием?

Филипп Разенков: Театр, который любим широким зрителем. Театр теплый и душевный, чем всегда отличалась Свердловская музкомедия. Мы только что отметили 300-й показ мюзикла "Екатерина Великая" - вещь эффектная, но непростая, и все триста вечеров зал был полон! Я хочу, чтобы люди к нам приходили не только в предвкушении легкого развлечения, а через эту легкость, радость бытия задумывались о чем-то серьезном. Мне театр XXI века интересен как способ духовного познания человека. Да, сейчас война с пандемией, но даже преодолев ее, мы не избавимся от предощущения еще более страшной глобальной катастрофы. И в то, как свернуть с пути самоуничтожения, музыкальный театр может внести свой посильный вклад.

Юбилеи этого театра всегда отмечались съездом гостей со всей страны и из-за рубежа. Что нас ждет на этот раз?

Филипп Разенков: Мы поддержали идею Максима Дунаевского и Дмитрия Калантарова - если всё получится, осенью в Екатеринбурге должен пройти очередной конкурс "Музыкальное сердце театра", и на нашей площадке будут показаны лучшие музыкальные спектакли страны. Так мы начнем юбилейный сезон. А осенью 2023 года, кроме празднования дня рождения театра, пройдут круглые столы и конференции. И я надеюсь, в нашем репертуаре появятся новые интересные названия.

Что это за названия? Каких премьер ждать?

Филипп Разенков: В жизни музыкального жанра это особый театр: здесь всегда шли эксперименты, появлялись эксклюзивные названия. Мне здесь довелось поставить оперетту Зуппе "Боккаччо", которая в России нигде больше не идет. Только что Кирилл Стрежнев осуществил первую в стране постановку мюзикла Стивена Сондхайма "Маленькая серенада". В апреле выйдет музыкальная притча "Ты не прощайся" на музыку Микаэла Таривердиева с пьесой Константина Рубинского и Макса Трефа в моей постановке. Прозвучат не только любимые мелодии из "Иронии судьбы" и "Семнадцати мгновений весны", но и менее известные, хотя не менее прекрасные его сочинения. На мой взгляд, музыка Таривердиева глубока и очень театральна. Спектакль, как и эта музыка, должен получиться философским, он затрагивает вечные вопросы, кто мы и куда идем.

Это особый театр: он не просто работал в жанрах оперетты и мюзикла, он их активно строил, искал новые краски

Традиционный конкурс имени Владимира Курочкина состоится?

Филипп Разенков: Обязательно, в мае, и он будет особенным: мы отметим столетие выдающегося мастера спектаклем-ревю, где прозвучат фрагменты из его постановок. Ну, а юбилейный сезон откроем премьерой рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера "Иисус Христос суперзвезда" - авторским спектаклем в постановке Нины Чусовой. Она уже ставила здесь два очень успешных спектакля - "Екатерину Великую", ставшую самым коммерчески эффективным проектом театра, и "Яму" по Куприну. На малой сцене выйдет камерный мюзикл Евгения Загота "День влюбленных". А уже в 2023 году планируется выпуск бродвейского мюзикла "Визит оркестра". Идея постановки принадлежит Антону Музыкантскому, который так успешно дебютировал у нас с мюзиклом "Одолжите тенора" (он будет показан в конкурсе "Золотой маски" в Москве). Это будет не только российская, но и европейская премьера. "The Band`s visit" в США стал обладателем пяти премий Tony, и он продолжает тему любви в самом широком смысле слова - человеколюбия. Это мюзикл о мультикультурности, особенно важной в нынешних условиях международной напряженности. Идут также переговоры с рок-группой "Чайф" о создании мюзикла на основе их песен. У меня уже был опыт постановки рок-мюзикла на песни Шевчука, и эта разновидность жанра для меня тоже одно из важных направлений современного театра. Я думаю, этот спектакль может стать заметным событием в год 300-летия Екатеринбурга.

Сейчас мюзикл агрессивно вытесняет оперетту. Как будет развиваться этот жанр у вас?

Филипп Разенков: Я думаю, классический репертуар должен составлять не менее трети афиши. Одной из центральных постановок сезона будет скорее всего "Прекрасная Елена" Оффенбаха. С этим автором у театра особые отношения, здесь шли многие его оперетты, но теперь его в России ставят редко, и новая встреча с родоначальником жанра в год юбилея театра мне кажется важной.

Театр много гастролировал и в стране и за рубежом - помнится феерический показ "Екатерины Великой" в Берлине, было приглашение и в Париж, но все затормозил коронавирус. Каковы надежды и планы?

Филипп Разенков: Времена непростые, но мы с директором Галиной Безугловой ведем интенсивные переговоры. По понятным причинам о конкретных планах говорить рано.