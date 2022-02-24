Почему не все работодатели Тюмени готовы принимать в штат инвалидов

В прошлом году в Тюмени и Тюменском районе через службу занятости трудоустроились 76 процентов людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а из 4,4 тысячи квотированных рабочих мест удалось заполнить 3,4 тысячи. В кадровом центре "Работа России" считают, что это неплохие показатели. Тем не менее далеко не от всех руководителей компаний разного ранга исходит инициатива подписать договор с колясочником или незрячим. Не только из-за внутреннего барьера. Инвалид в коллективе - огромная ответственность. Но есть приятные исключения, о которых узнал корреспондент "РГ".

Когда шум не мешает

В детейлинг-центре, где ухаживают за автомобилями бизнес-класса, работа кипит с раннего утра до позднего вечера. Наряду с обычными парнями тут трудятся 12 глухих и слабослышащих - больше половины коллектива. А вообще с 2018 года через предприятие прошли 37 инвалидов. Дело в том, что основатель компании Владимир Веселли сам имеет проблемы со слухом, поэтому понимает ситуацию изнутри. Это тот уникальный случай, когда человек с особенностями здоровья построил бизнес (кстати, позже он также возглавил региональное отделение общероссийской спортивной Федерации глухих). В общем Веселли знают все инвалиды по слуху в городе и окрестностях, и он им помогает, но иждивенчества не приемлет: дает работу тем, кто заинтересован в ней.

- Никакого отбора нет - берем как опытных, так и новичков, студентов и возрастных. Стажировка длится две недели, дальше смотрим, подходит ли человек нам, устраиваем ли мы его, - объясняет директор Андрей Сизяков.

За несколько лет методом проб и ошибок в штат приняли особых сотрудников, которые дадут фору обычным коллегам: они пунктуальные, исполнительные, аккуратные и внимательные к мелочам. Очень дорожат работой (зарплата у некоторых мойщиков и специалистов по химчистке вне сезона достигает 30 тысяч рублей). Есть даже плюс: постоянный шум от мойки таких работников не напрягает.

Кстати, работая бок о бок, коллеги научились сносно понимать друг друга: слышащие немного освоили язык жестов.

Разгрузили продавцов

Социально-благотворительному магазину Екатерины Дубровиной три года. Инвалиды здесь работают с середины 2021-го. Раньше основательница проекта переживала: особый сотрудник предполагает дополнительную отчетность и психологическую нагрузку для всего коллектива. Когда крепко встала на ноги, рискнула, хотя пришлось нанять еще одного бухгалтера. Теперь из 15 сотрудников в штате - семеро с ОВЗ. Их отобрали из тридцати, трудоустроенных при содействии службы занятости. В рамках спецпрограммы работа длится всего два месяца, при этом расходы на зарплату в размере одного МРОТ восполняет кадровый центр (иной раз задание на 2-3 часа, а выплата получается выше рыночной), на него же ложится налоговая ответственность.

- Я беру преимущественно инвалидов с ментальными нарушениями от 20 до 30 лет. Сначала присматриваюсь, потом, в соответствии с особенностями и пожеланиями человека, подбираю ему работу, которая поможет в реабилитации (она не связана с серьезной ответственностью: обычно это расклейка объявлений либо помощь продавцу), - рассказывает Екатерина. - Одному подходит монотонный ритм: повесить одежду на плечики, разнести по секциям зала. Другому ближе творчество: фотографировать и описывать товары. В общем, параллельно мне приходится подрабатывать еще и психологом, но все окупается сполна.

Предприниматели зачастую не знают про льготы, квоты и прочие бонусы при найме инвалидов. А без этого только энтузиаст погрузится в бесчисленные отчеты и выстроит пандус для колясочника

Директор признается, что волнение, которое было на старте, оказалось напрасным. Наоборот, благодаря вспомогательным сотрудникам разгрузились основные продавцы, освободилось время на развитие проекта, что привело к увеличению выручки в два раза. Теперь бизнесвумен планирует запустить еще одну точку, где вообще будут заняты только инвалиды, а также многодетные мамы и другие социально незащищенные граждане.

- Возможно, многие предприниматели хотели бы повторить мой путь, но боятся оказаться на виду. А чем больше ты виден, тем чаще тебя проверяют. Нужно досконально изучить законодательство, все предусмотреть, подготовиться, - советует девушка. - Кто не попробует, тот не поймет. Мы вот уже заключаем с центром занятости договор на следующие полгода: наймем 40 инвалидов. Некоторые - работники прошлого сезона.

Барьеры преодолимы

Руководитель ресурсного учебно-методического центра инклюзивного образования по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ Анастасия Парфенова отмечает, что ситуация на рынке труда действительно меняется к лучшему, но не так быстро, как хотелось бы.

- Мы знаем, как подготовить инвалидов - в регионе разработано 44 программы профобучения, содействуем им в трудоустройстве, но без ответного желания бизнеса просто бессильны. В этом году Тюменский колледж производственных и социальных технологий выпустит две группы ребят с ментальными нарушениями, у которых будут удостоверения о профессии. Но кто готов принять всех сразу? - задается вопросом Парфенова. - Форумы, круглые столы по теме, конечно, важны, но убедительнее для предпринимателей именно экскурсии на предприятия с положительной историей.

Примеры умножатся, добавляет Екатерина Дубровина, если государство возьмется компенсировать предпринимателям затраты не на два месяца, а на год, иначе смысла в социализации просто нет. Человек только привык к рабочему месту и коллективу, а с ним уже готовы попрощаться…

Своими идеями делится и руководитель некоммерческой организации социальной направленности для людей с ОВЗ "Вдохновение", член региональной Общественной палаты Тимур Нигматуллин.

- Образовательные учреждения, от школ до колледжей и вузов, вместе с руководителями компаний должны составить перечень профессий для каждого региона. А то получается, что на пекарей или юристов учат несколько тысяч ребят, а реально субъекту РФ требуется в разы меньше. Каждый инвалид нуждается в собственной профессиональной траектории, начиная с коррекционного класса, - поясняет он.

Общественник уверен, что и предприниматели зачастую не знают про льготы, квоты и прочие бонусы при найме инвалидов. А без этого только настоящий энтузиаст погрузится в бесчисленные отчеты и выстроит пандус для колясочника: для среднего и малого бизнеса все это - ощутимая дыра в бюджете, поэтому многие предпочитают не связываться. Так, может, главная проблема в непрозрачности системы?

В 2018 году "Вдохновение" защитило программу обучения работе с инвалидами преподавателей колледжей и техникумов. Сейчас тому же учит культорганизаторов. Осенью 2022 года очередь дойдет до предпринимателей. А еще есть замысел закупить у новосибирцев коляски-ступенькоходы, для которых не страшна никакая лестница.

- Если посчитать всех работающих в Тюмени инвалидов на колясках, а их не более 100 человек, то сумма выйдет намного меньше, чем та, которая потребуется на организацию безбарьерной среды. Коляска стоит 500 тысяч рублей, один пандус - 100 тысяч, а сколько их надо установить по всему городу?! - говорит Нигматуллин.

Кстати, на днях стало известно, что в каждом регионе создадут межведомственные группы для оценки работодателей в плане взаимодействия с инвалидами, чтобы составить рейтинг для Минтруда РФ. Лучших намерены отмечать знаками отличия. Интересно, сподвигнет ли это бизнес нанимать особых работников?