С Урала отправлены первые машины с помощью для жителей Донбасса

Из Сургута и Челябинска отправилась первые машины с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса. Сегодня же состоится отправка первого груза из Курганской области.

Фуры в сопровождении волонтеров доставят Ростовскую область самое необходимое - от круп и консервов до бутилированной воды, постельного белья, одежды и средств гигиены.

Из Челябинской области в Ростовскую машина должна прибыть к утру воскресенья.

- Груз будет централизованно направлен в места временного распределения эвакуированных жителей Донецкой и Луганской республик. Остальные машины будут отправляться по мере наполнения, - сообщили в правительстве Южного Урала.

Сбор гуманитарной помощи для беженцев стартовал в Челябинске во вторник 22 февраля. Буквально за сутки, благодаря отзывчивости уральцев, удалось собрать первый груз для отправки.

В Сургуте за два дня собрали около пятнадцати тонн гуманитарной помощи. Десять из них отправились в Ростов-на-Дону вчера вечером. В мэрии сообщили, что в планах организовать дополнительные рейсы, поскольку сбор товаров первой необходимости, бытовой техники, продуктов длительного хранения будет продолжаться столько, сколько понадобится.

Из Кургана первая машина с гуманитарным грузом уйдет сегодня в 16.00.