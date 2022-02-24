Синоптики рассказали, каким будет начало весны на Урале

В первой декаде марта в Свердловской области прогнозируют зимний режим погоды.

Существенного изменения в ближайшие дни не будет, сообщают в уральском гидрометцентре. Сохранится дневная оттепель, вероятен небольшой мокрый снег, гололедица. Конец февраля, 25-28 февраля будет немного холоднее, чем предыдущие дни. Температура понизится на 4-6 градусов. Ночью будет от -12 до -17 градусов, днем от нуля до пяти градусов мороза.

Первые мартовские дни тепла тоже не принесут. Для этого времени характерны оттепели, но на протяжении первых десяти дней сохранится зимняя погода. Согласно климатической норме в первой пятидневке марта средняя суточная температура воздуха обычно составляет -8,-11 градусов, в этом году она может быть на 4-5 градусов выше нормы.

Синоптики объяснили и нехарактерное для Урала тепло в феврале. Температура на прошлой неделе превышала норму на 6-10 градусов, местами была замечена слабая оттепель. Это происходило потому, что атлантические циклоны, проходя вдоль северных широт Европы, подхватывали своим подбрюшьем теплый воздух южных морей и выносили его на Урал и Западную Сибирь.