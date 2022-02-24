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Рубрика: Власть

В строительство ЕКАД вложится частный бизнес

Текст: Ольга Медведева (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 41(8689)
Северное полукольцо Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) планируют реконструировать по концессии, привлекая средства частных инвесторов. Региональные власти рассчитывают при реализации проекта и на деньги федерального гранта.

Напомним: в генплане тогда еще Свердловская кольцевая дорога впервые была обозначена в 1972 году, а ее строительство началось в 1990-х, когда пробки уже стали серьезной проблемой для растущего мегаполиса. С тех пор количество автомобилей увеличилось кратно, и сегодня дорожные заторы - обычное дело не только для улиц Екатеринбурга, но и для самой ЕКАД - самой старой его части. Северное полукольцо ЕКАД - это отрезок дороги длиной 49 километров от федеральной трассы М-5 "Урал" до Тюменского тракта. Две полосы в каждом направлении давно не справляются с потоком машин, планируется увеличить их число вдвое, и к этой работе власти решили привлечь бизнес. Первым этапом реконструкции станет расширение участка от автодороги Екатеринбург-Тюмень до Березовской развязки.

- К концу года сможем выйти на заключение концессионного соглашения. Самое главное, надо убедиться, что будет привлечение федеральных средств, - рассказал журналистам вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт.

Участников государственно-частного партнерства определят в ходе конкурса. Пока полный список компаний, подавших заявки, не обнародован, но интерес к проекту явно есть. Об участии в конкурсе уже сообщили представители "Газпромбанка", его машиностроительного дивизиона в лице Уралмашзавода и входящего в УГМК Свердловскавтодора.

- Дорожное строительство интересно и выгодно и профильным компаниям, и производителям стройматериалов. Это дополнительный рынок сбыта и труда для регионального бизнеса, - рассуждает председатель комитета по транспорту и логистике Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Сергей Мазуркевич. - Основной интерес для инвесторов заключается в возможности дальнейшего использования прилегающих к дорогам территорий. Готовая инфраструктурная сеть способна обеспечить транспортную доступность производственных и бизнес-площадок, расположенных вдоль трасс, а это зачастую является ключевым обстоятельством при выборе инвестором места для размещения бизнес-объектов.

Фото: ТАСС/ Артем Геодакян
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По мнению предпринимателя, одним из вариантов взаимодействия в рамках концессии может стать реализация земельных участков в районе строительства. Продажа таких объектов вдоль дорожной сети поможет области окупить строительство дороги.

До сих пор прокладка ЕКАД велась за счет федеральных и региональных средств. Например, в 2020 году федеральное финансирование составило 2 миллиарда рублей, область вложила более 925 миллионов. В 2021-м Москва выделила 2,4 миллиарда, регион - более 1,77.

В январе 2022 года губернатор Евгений Куйвашев заявил на пресс-конференции, что строительство ЕКАД идет с опережением графика. Первоначально предполагалось сомкнуть кольцо в 2024 году, но в итоге движение по его финишному участку в специальном режиме будет запущено уже в 2022-м и еще год потребуется, чтобы дооснастить дорогу знаками, электричеством и ограждением.

- Мы показали, что сделали своими силами. И руководство страны нас поддержало, выделило 7,5 миллиарда на достройку, - объяснил ускорение темпов строительства глава региона.

Завершающий участок будет шестиполосным. В итоге общая протяженность Екатеринбургской кольцевой автодороги составит 94,3 километра. Что касается северного полукольца ЕКАД, то проект его расширения рассчитан на шесть лет.

Прямая речь

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:

- Строительство ЕКАД - один из ключевых инфраструктурных проектов Свердловской области. Его реализация позволит вывести за пределы города транзитный грузовой транспорт, повысит доступность соседних регионов, улучшит экологическую ситуацию в Екатеринбурге.

Кстати

Нидерландская компания TomTom опубликовала ежегодный рейтинг транспортной загруженности крупнейших городов мира. Екатеринбург за год поднялся в этом списке с 28 на 15 место, уровень загруженности дорог вырос на 7 процентов (уровень 43 процента означает, что жители города проводят в пробках на 43 процента времени больше, чем если бы они ехали по свободной дороге).

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