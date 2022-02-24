В Тюмени у пациентки из живота удалили спицу от тазобедренного протеза

С довольно редким случаем столкнулись врачи Областной клинической больницы №2 в Тюмени. Сюда экстренно привезли из Ялуторовска пожилую женщину, которой после перелома шейки бедра установили протез, но из-за патологии он сломался.

После установки металлоконструкции заживление перелома пошло не по плану: был проведен остеосинтез пучком спиц, но начались осложнения, и в тазобедренной области развился ложный сустав. Такое состояние сопровождается нарушением непрерывности трубчатой кости и появляется подвижность в тех отделах, годе ее не должно быть. Обычно такая патология протекает без ярко выраженных симптомов, но пациентка чувствовала сильную боль и пришла в свою районную больницу.

"Из-за того, что шейка не срослась, возникла подвижность ложного сустава, это привело к перелому металлоконструкции", - пояснил завотделением травматологии Алексей Фарйон.

Пенсионерке сделали КТ, и стало очевидно, что часть сломанной конструкции мигрировала в брюшную полость и находится между маткой и прямой кишкой. Решено было срочно оперировать. Хирурги успешно удалили отколовшуюся шестисантиметровую спицу, которая могла повредить внутренние органы.

После того, как женщина восстановилась (на это потребовалась неделя), ей провели эндопротезирование тазобедренного сустава: удалили старую металлическую конструкцию и установили новую.

"Сейчас пациентка тренируется садиться. В последующем, при полном заживлении, она начнет вставать с умеренной нагрузкой на конечность", - добавил доктор Фарйон.