В Тюменской области испытали первый автоматизированный дронопорт

В Тобольске на промплощадке "СИБУР" завершились тестовые испытания первой отечественной роботизированной станции для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сама по себе она не новинка, но в отрасли нефтехимии применена впервые. Эксплуатант доволен. Сделан еще один шаг в продвижении беспилотников как умелых помощников бизнеса, государственного и корпоративного надзора. В Тюменской области, Югре и на Ямале задействованы в разных сферах уже свыше двухсот воздушных аппаратов. Где они себя проявили?

Самый распространенный способ управления беспилотником - с мобильного переносного устройства. Условный пилот здесь присутствует - только он на земле. Но если БПЛА несколько и их необходимо постоянно использовать на определенной территории, то напрашивается централизованное программное управление с минимальным участием человека.

Если беспилотников несколько и их необходимо постоянно использовать, то напрашивается централизованное программное управление с минимальным участием человека

Роботизированная станция, в данном случае тобольский дронопорт, внешне представляет собой полуторатонный закрытый металлический корпус. На крыше метеостанция, прожектор и выдвижная взлетно-посадочная платформа. БПЛА, возвращаясь с задания, плавно и точно, ни на сантиметр не ошибаясь, опускается на нее. Затем она перемещает его в бокс, где использованный аккумулятор меняется на заряженный, информация с флеш-карты скидывается в блок памяти, откуда, в свою очередь, поступает в офисный центр обработки данных. Все воздушные и наземные операции идут в интернет-пространстве. За их ходом издалека, в комфортном месте, наблюдает оператор, формирует задания, при необходимости корректирует.

Нефтехимический комплекс занимает огромную площадь, протяженность трубопроводов, эстакад, прочих конструкций исчисляется тысячами километров, разных производственных объектов - десятки. В столь обширном хозяйстве беспилотникам последнего поколения, а их у предприятия пять, есть за чем присмотреть. По словам руководителя дронсервиса Михаила Воротникова, это, к примеру, высотные факельные установки, линии электропередачи, лесная зона, примыкающая к промышленной, транспортная сеть. Отслеживается соблюдение работниками правил безопасности.

Малые винтокрылые машины компании использовались и для контроля качества укладки взлетно-посадочной полосы тобольского аэропорта. В самом деле при строительстве дороги зоркие и беспристрастные БПЛА позволят увидеть, как используются материалы и техника, узнать, соответствует ли полотно параметрам проекта, отмечает директор фирмы-разработчика дронопорта Николай Ряшин. Аппараты могут выполнять разнообразные функции, все зависит от поставленных задач и инструментария, будь то, скажем, лазерное сканирование, фотограмметрия, съемка объективом, "читающим" лейбл на кепке с 800-метровой высоты. Словом, им сверху видно все.

Сфера применения беспилотников в регионе расширяется. Так, Тюменская область в числе 16 субъектов РФ, где оживленные трассы автоинспекция патрулирует в том числе и с воздуха. Зафиксировав нарушение, дрон "протоколирует" модель и госномер машины, сопровождает до ближайшего поста ГИБДД. А инспекторы департаментов лесного комплекса, по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира подобным образом "охотятся" на браконьеров, черных лесорубов. Случается, и ночью. В прошлом году выявлено около трех десятков случаев незаконных вырубок, промысла диких животных, нарушений режима ЧС. Правительство региона, присмотревшись к опыту ЯНАО, где солидную долю возгораний лесов выявляют посредством беспилотников, закупает с такой же целью БПЛА для нового специализированного формирования - областной противопожарной службы.

В Упоровском районе передовая агрофирма с высоты птичьего полета оценивает эффективность работы посевных комплексов, распределение влаги, равномерность всходов. К сожалению, в этой отрасли БПЛА редкость - сельский консерватизм стопорит их распространение. Зато не обходится без дронов ни одно серьезное предприятие ТЭК. Самая элементарная задача для беспилотников - следить за состоянием трубопроводной инфраструктуры. Метод лазерного сканирования применяют для поиска утечек метана. Там, где бездорожье, нефтегазопромышленники пробуют перемещать на всепогодных БПЛА небольшие грузы, причем на солидные расстояния. Дело дошло до геологического изучения недр: открылась возможность вести в арктических районах геофизическую разведку с помощью аэрогравиметрической и аэромагнитной съемки на новейшей модели тяжелого беспилотника вертолетного типа. Емкость его аккумуляторов рассчитана на полет до четырех часов.

Зарядные станции пока крайне редки, и они привязаны к одной широко распространенной марке дрона. Посему в далекий путь беспилотник со слабой батареей не отправишь. Любопытный способ "выживания" для скромного небольшого аппарата запатентовали изобретатели Тюменского военно-инженерного училища: он подзаряжается от ЛЭП, прицепившись к проводам клешнями-магнитопроводами, при необходимости продолжая вести съемку местности.