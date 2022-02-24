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24.02.2022 18:53
Рубрика: Экономика

Росавиация поручила авиакомпаниям вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы

Текст: Евгений Гайва
Росавиация дала поручение авиакомпаниям вернуть деньги за авиабилеты на отмененные из-за ситуации вокруг Украины рейсы в южные регионы России или перебронировать билеты. Об этом сообщили в ведомстве. Список закрытых аэропортов уточнен.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Из-за отмены рейсов и введения альтернативных маршрутов, авиакомпаниям даны поручения организовать возврат денежных средств за авиабилеты в полном объёме, либо предоставить возможность перебронировать билеты на последующие даты или альтернативные маршруты", - говорится в сообщении. Пассажирам, имеющим авиабилеты на рейсы в аэропорты, работа которых приостановлена до 2 марта 2022, следует обратиться в авиакомпанию, отметили в Росавиации.

По данным Оперативного штаба, созданного при Минтрансе, уточнен список аэропортов, в которых временно приостановлена работа. В этом списке города Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов).

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме, подчеркнули в Росавиации.

Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.

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Также авиакомпаниям рекомендовано оформлять билеты на рейсы других авиакомпаний при наличии свободных мест с использованием механизма FIM (Flight Interruption Manifest - манифест прерванного полёта).

Аэропортам даны указания совместно с авиакомпаниями усилить работу с пассажирами отмененных рейсов.

В Росавиации призвали пассажиров отменённых рейсов не прибывать в аэропорты и следить за информацией об изменениях в расписании и о статусе рейсов на официальных сайтах авиакомпаний и аэропортов.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация

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