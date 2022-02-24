Рособрнадзор: Все дети из Донбасса будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ

Всем детям из ДНР и ЛНР, которые приезжают в Россию, помогут с зачислением в учебные заведения, выпускники 9 и 11 классов будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ.

"На сегодняшний день всем школьникам, прибывающим на территорию Российской Федерации, оказывается помощь в зачислении в российские образовательные организации, - сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор. - А в соответствии с законом выпускники российских школ проходят государственную итоговую аттестацию в 9 классе в форме ОГЭ, в 11 классе - в форме ЕГЭ за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья. Эти ребята могут сдавать экзамены в форме государственного выпускного экзамена.