Российские военные сбили боевой вертолет и четыре ударных беспилотника "Байрактар ТБ-2"

Удары российских Вооруженных сил вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.

Целями стали 11 аэродромов военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования ВМС Украины. Кроме того, ударами уничтожены 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук - М1". Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2".

Конашенков рассказал, что сейчас группировка войск ДНР наступает в направлении села Волноваха. Войска продвинулись вглубь до 7 километров.

По словам генерала, в плен сдались 14 военнослужащих ВСУ. У них будет взята подписка об отказе от вооруженного сопротивления, после чего военнослужащие будут отпущены к своим семьям.

Конашенков подчеркнул, что группировка Луганской Народной республики встречает ожесточенное сопротивление националистических батальонов в районе населенного пункта Степовое. Несмотря на это войска продвинулась еще на один километр.

Также Конашенков рассказал, что аварию потерпел российский штурмовик Су-25. ЧП произошло в результате ошибки техники пилотирования. Летчик благополучно катапультировался. Он находится в расположении своей воинской части.