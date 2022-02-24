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24.02.2022 16:58
Рубрика: В мире

Российские военные сбили боевой вертолет и четыре ударных беспилотника "Байрактар ТБ-2"

Текст: Александр Степанов

Удары российских Вооруженных сил вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.

Целями стали 11 аэродромов военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования ВМС Украины. Кроме того, ударами уничтожены 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук - М1". Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2".

Конашенков рассказал, что сейчас группировка войск ДНР наступает в направлении села Волноваха. Войска продвинулись вглубь до 7 километров.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По словам генерала, в плен сдались 14 военнослужащих ВСУ. У них будет взята подписка об отказе от вооруженного сопротивления, после чего военнослужащие будут отпущены к своим семьям.

Конашенков подчеркнул, что группировка Луганской Народной республики встречает ожесточенное сопротивление националистических батальонов в районе населенного пункта Степовое. Несмотря на это войска продвинулась еще на один километр.

Также Конашенков рассказал, что аварию потерпел российский штурмовик Су-25. ЧП произошло в результате ошибки техники пилотирования. Летчик благополучно катапультировался. Он находится в расположении своей воинской части.

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