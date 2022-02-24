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24.02.2022 14:39
Рубрика: Экономика

Ростуризм призвал продлить проживание отдыхающим на юге без повышения цен

Текст: Евгений Гайва
Ростуризм обратился к туроператорам и отельерам с просьбой продлить проживание в отелях на южных курортах страны без повышения цен для тех туристов, которые не могут выехать из-за закрытых аэропортов. Об этом сообщили в ведомстве.
Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости

"В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм просит отельеров с пониманием отнестись к гостям, которые сейчас не могут покинуть регион пребывания, и продлить их проживание без повышения стоимости гостиничных услуг. При обращении туроператоров о продлении сроков проживания туристов просим также оказывать полное содействие в предоставлении услуг без изменения условий", - говорится в сообщении.

Туристам рекомендовали по возможности отложить поездки в регионы России, в которых временно были закрыты аэропорты и уточнять актуальную информацию о возможных изменениях времени вылета рейса на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний. Совершенные бронирования по соглашению с туроператором туристы вправе перенести на более поздние даты, либо поменять направление отдыха, подчеркнули в ведомстве.

Самостоятельным туристам, отдыхающим сейчас в регионах с закрытыми аэропортами, в Ростуризме рекомендовали по возможности отложить возвращение домой. Им необходимо обращаться к представителям авиакомпании и отелей

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Туристам, которые сейчас находятся за границей и должны возвращаться домой через закрытые аэропорты, необходимо держать связь с туроператорами и авиакомпаниями, а также дождаться официальной информации об урегулировании вопроса с обратными маршрутами, заявили в ведомстве.

Ростуризм совместно с Народным фронтом запустили колл-центр для туристов. Линия начнет работать сегодня в 15:00 по московскому времени и будет работать ежедневно с 08:00 утра до 20:00 часов вечера по московскому времени по номеру 8-(800)-200-34-11. Звонок бесплатный.

Ранее Росавиация в связи с осложнением ситуации вокруг Украины приостановила работу аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Ограничения действуют с 24 февраля по 2 марта.

Экономика Туризм

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