РЖД зафиксируют цены на билеты и увеличат число поездов из южных регионов

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) планирует назначить дополнительные поезда из южных регионов России, сообщили в компании.

"В настоящее время РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов Юга России", - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется включать в случае необходимости дополнительные вагоны в существующие составы.

Как уточнили в РЖД, цены на билеты будут зафиксированы, чтобы возможный рост спроса не сказался на стоимости проезда. "О назначениях будем сообщать дополнительно", - заявили в компании.

На данный момент пассажирские поездов на сети РЖД идут по расписанию, вокзалы работают в штатном режиме.

Накануне Росавиация приостановила работу 11 аэропортов в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля по 2 марта. В частности, временно приостановлена работа аэропортов Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.

"Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты", - отметили в Росавиации.