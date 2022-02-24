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Убивший динозавров астероид упал в самое "неудачное" время

24.02.2022 / 16:41
Фото: Joschua Knuppe / Nature
Фото: Joschua Knuppe / Nature

Международная группа ученых попробовала установить, какое время года было на Земле в момент падения на нее Чиксулубского астероида. Основываясь на окаменевших останках рыб, погибших непосредственно от последствий этого удара, ученые пришли к выводу, что это было весной, тогда и началась разрушительная глобальная зима.

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Работа опубликована в журнале Nature. Астероид упал на полуостров Юкатан в Мексике около 66 миллионов лет назад, однако участок в Северной Дакоте сохранил информацию о произошедших в ближайшее время после его падения событиях.

Специалисты ориентировались на то, что кости рыб быстро растут весной, когда пищи много, а зимой - медленно и оставляют микроскопическую линию остановки роста. Так, были созданы томографические модели с высоким разрешением челюстных костей веслоноса и плавников осетра. Оказалось, все шесть исследуемых особей умерли вскоре после начала периода нового роста. Это говорит о том, что их смерть и падение астероида произошли весной.

Открытие может дать подсказку, почему одни животные погибли, а другие нет. Также есть подтверждения того, что экосистемы южного полушария восстанавливались в два раза быстрее после вымирания.

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Фото: Pauline Snoeijs-Leijonmalm et al. / Science Advances
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