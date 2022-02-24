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24.02.2022 09:55
Рубрика: Экономика

Сбербанк заявил о готовности защищать средства клиентов при любом сценарии

Текст: Анастасия Селиванова

Крупнейшая российская кредитная организация Сбербанк приготовилась защищать средства клиентов при любом развитии ситуации. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме. Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций, - говорится в заявлении банка. - Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях. Мы призываем вас доверять только официальным источникам информации. Будем информировать наших клиентов об изменениях".

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В минувший понедельник американская администрация заявляла, что подготовила предварительный пакет санкций против России, в который, по данным зарубежных СМИ, может попасть Сбербанк. Ограничения могут коснуться обработки транзакций кредитных организаций.

24 февраля рано утром президент Владимир Путин сообщил о решении начать военную спецоперацию в Донбассе. На этом фоне курс рубля ослаб к доллару и евро до шестилетнего минимума, российский рынок акций упал на 11%, торги на Московской и СПБ биржах были приостановлены. На мировых рынках растут стоимость нефти и драгоценных металлов.

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