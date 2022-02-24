Сенаторы одобрили закон об индексации военных пенсий

Сенаторы поддержали правительственный закон об индексации военных пенсий выше инфляции - на 8,6 процента. Ранее такое же решение было принято в отношении выплат гражданским неработающим пенсионерам. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что решение принимается накануне Дня защитника Отечества.

Изначально планировалось повысить военные пенсии на 4 процента в январе и на такой же уровень в октябре этого года, однако это меньше фактической инфляции за 2021 год (8,4 процента). Поэтому президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ 21 января предложил проиндексировать выплаты военным на 8,6 процента. Как и в случае с гражданскими пенсиями, закон будет действовать задним числом - с 1 января 2022 года. По уже выплаченным пенсиям будут начислены компенсации.

Спикер СФ Валентина Матвиенко напомнила, что сенаторы обещали одобрить закон об опережающей индексации военных пенсий, как только его примет Госдума. "Именно поэтому мы и решили собраться на еще одно заседание, чтобы сделать такой подарок военным пенсионерам и в целом военным к Дню защитника Отечества", - сказала она и поблагодарила коллег за то, что они откликнулись на предложение провести еще одно заседание. Слова благодарности глава Совфеда высказала и в адрес присутствующих на заседании заместителей министров финансов и обороны - за оперативную работу над документом. "Приятно и душевно принимать такие законы", - заключила она.