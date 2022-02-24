Шойгу распорядился относиться с уважением к украинским военным, сдающимся в плен

Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В документе подчеркивается, что "военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу" и подчинялись приказам, поэтому необходимо относиться к ним с уважением.

Также Шойгу подчеркнул, что нужно предусмотреть создание безопасных коридоров для выхода украинских военных, сложивших оружие, из районов проведения операции к своим семьям.