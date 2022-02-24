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Рубрика: В мире

США говорят о дипломатии, но отменяют встречу Блинкена с Лавровым

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8688)
Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил планировавшуюся на 24 февраля встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Он пояснил, что Вашингтон таким образом выражает несогласие с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР. Это решение, о котором Блинкен объявил стоя рядом с приехавшим в Вашингтон главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, смутило даже американских журналистов. Ведь на словах Вашингтон продолжает убеждать всех в приверженности дипломатии.
Дженнифер Псаки научилась объяснять самые противоречивые заявления президента США. Фото: REUTERS Дженнифер Псаки научилась объяснять самые противоречивые заявления президента США. Фото: REUTERS
Дженнифер Псаки научилась объяснять самые противоречивые заявления президента США. Фото: REUTERS

"Джен, учитывая, что президент США подчеркнул сегодня открытость к дипломатии, а встреча Блинкена и Лаврова отменена... помогите разобраться, как тогда выглядит дипломатия в отношении России", - попросил корреспондент CNN помощи у пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки. Но ей, как известно, доводилось выстраивать и более причудливые логические конструкции. Псаки никаких противоречий не увидела, ответив, что США сосредоточатся на дипломатических контактах со своими союзниками, но сейчас "не подходящее время" для встречи с главой МИД России, как и для российско-американских переговоров на высшем уровне. А подходящее настанет тогда, когда Россия "продемонстрирует серьезный настрой" на дипломатию.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Чем грозят России санкции США и Евросоюза

Как это понимать? Вспомним, как "серьезный настрой" на дипломатию демонстрировали сами США. Когда Москва призывала Белый дом к серьезному диалогу по гарантиям безопасности, США ответили переброской в страны Восточной Европы нескольких тысяч солдат, а также передачей Украине "рекордного" (по словам самого же президента США) объема вооружений на сумму свыше 600 миллионов долларов. После решения о признании ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин обозначил дальнейшие шаги, которые могли бы способствовать снижению напряженности, включая демилитаризацию Украины. Но президент США Джозеф Байден демонстративно принял Кулебу в Белом доме и заверил, что продолжит оказывать Киеву военную помощь. Такие же гарантии украинский гость получил от главы Пентагона Ллойда Остина, с которым обсуждались вопросы противовоздушной и противоракетной обороны. Наконец, по данным Reuters, США дополнительно передислоцируют 800 военных из Италии в Прибалтику, направят до восьми самолетов F-35 и 32 боевых вертолета AH-64 Apache на восточный фланг НАТО.

США дополнительно передислоцируют 800 военных из Италии в Прибалтику

Так выглядит "стремление к дипломатии" по-американски. Хотя Россия добивается от Запада разговора о евробезопасности, Вашингтон с самого начала пытался сводить весь разговор к Украине. Реакция США на признание Россией независимости ДНР и ЛНР объясняет почему. Белый дом и его союзники не стремились урегулировать напряженность вокруг Украины, которую сами же создавали. Напротив, в сложившейся ситуации они искали повод, чтобы хлопнуть дверью и запустить очередную санкционную волну против Москвы. Причины такой дипломатической глухоты лежат на поверхности: Вашингтон продолжает считать себя победителем "холодной войны", который имеет право в одностороннем порядке диктовать правила безопасности в Европе. А попытки поставить этот статус под сомнение считает угрозой для национальной безопасности.

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