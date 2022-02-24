США ввели санкции против ряда банков из РФ

США ввели санкции против ряда российских банков - "Сбербанка", ВТБ, "Газпромбанка", "Открытие", "Совкомбанка" и "Новикомбанка". Об этом сообщает американское министерство финансов.

Так, в частности, ведомство уже предписало финансовым институтам США закрыть коррсчета "Сбербанка" в течение 30 дней. "Платежи, которые "Сбербанк" пытается обработать в долларах США для своих клиентов - начиная от технологий и заканчивая транспортом - будут отклонены, как только платеж попадет в финансовое учреждение США", - говорится в заявлении.

Банк ВТБ был включен в список, в частности, за "деятельность в секторе финансовых услуг Российской Федерации".

Что касается банка "Открытие", "Совкомбанка" и "Новикомбанка", то, по мнению Минфина США, "эти три финансовых учреждения играют важную роль в российской экономике, владея совокупными активами на сумму 80 миллиардов долларов".