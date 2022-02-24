Telegram "падает" в России и других странах

Пользователи Telegram в России и других странах мира столкнулись с перебоями в работе Telegram.

Наиболее часто люди жалуются долгую отправку и доставку сообщений. Сбой также подтверждается информацией сервиса Downdetector.ru. Кроме того, наблюдаются проблемы с синхронизацией чатов на разных устройствах.

Также пользователи сообщают о трудностях с загрузкой медиаконтента - изображения и видеофайлы отправляются и скачиваются долго, или вместо загрузки появляется сообщение об ошибке.

Представители Telegram пока не комментируют сбой.