Турчак предложил обсудить устройство в школы эвакуированных из Донбасса детей

Устройство эвакуированных из Донбасса детей в школы и детсады предложил проработать секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он подчеркнул, что самим родителям весь необходимый пакет документов собрать будет очень сложно, передает ТАСС.

"Со стороны родителей есть запрос на устройство детей в школы, детские сады, потому что никто не может предположить, сколько это все займет времени, - сказал Турчак на совещании по строительству детсадов и школ с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. - Это касается всех регионов, куда массово направляются дети Донбасса".

Он обратился к Голиковой с просьбой "дать поручение министру просвещения и регионам оперативно этот вопрос отработать".

"Понятно, что людям в одиночку, даже при помощи волонтеров, людям, которые находятся вдали от дома, весь этот необходимый пакет документов и принадлежностей не собрать", сказал он.