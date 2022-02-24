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24.02.2022 19:32
Рубрика: Общество

Турчак предложил обсудить устройство в школы эвакуированных из Донбасса детей

Устройство эвакуированных из Донбасса детей в школы и детсады предложил проработать секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он подчеркнул, что самим родителям весь необходимый пакет документов собрать будет очень сложно, передает ТАСС.

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"Со стороны родителей есть запрос на устройство детей в школы, детские сады, потому что никто не может предположить, сколько это все займет времени, - сказал Турчак на совещании по строительству детсадов и школ с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. - Это касается всех регионов, куда массово направляются дети Донбасса".

Он обратился к Голиковой с просьбой "дать поручение министру просвещения и регионам оперативно этот вопрос отработать".

"Понятно, что людям в одиночку, даже при помощи волонтеров, людям, которые находятся вдали от дома, весь этот необходимый пакет документов и принадлежностей не собрать", сказал он.

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