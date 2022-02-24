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Рубрика: Общество

Ученые спорят о рисках распространения "омикрона-2"

Текст: Ирина Невинная
Измененный вариант "омикрона", названный BA.2, за последние несколько недель быстро распространился в таких странах как Дания, Филиппины и Южная Африка, повсеместно вытесняя своего предшественника - ВА.1. Первые лабораторные исследования показали, что "омикрон-2" еще более заразен, чем "омикрон", и, по-видимому, так же легко обходит вакцинный иммунитет. В еженедельном обзоре Nature эксперты из разных стран пытаются оценить угрозу от продолжающего мутировать коронавируса.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Лабораторное исследование BA.2 показало, что его быстрое распространение, вероятно, является результатом того, что он более заразен, чем BA.1. Другие предварительные исследования показывают, что BA.2 может легко преодолеть иммунитет от вакцинации или предыдущей инфекции, связанной с более ранними вариантами коронавируса", - сообщает Nature.

Даже если эпидемиологические исследования в реальном мире подтвердят эти выводы, полученные в лабораторных экспериментах, ученые, тем не менее, предполагают, что "омикрон-2" вряд ли вызовет вторую столь же крупную волну инфекций, госпитализаций и смертей после первоначального натиска "омикрона". Но высокий уровень заболеваемости может затянуться.

"Это может продлить волну высокой заболеваемости, вызванной "омикроном". Но наши данные свидетельствуют о том, что это не приведет к совершенно новому дополнительному всплеску", - такое мнение высказал Дэн Баруш, иммунолог и вирусолог из Медицинского центра в Бостоне. Доктор Баруш руководил лабораторным исследованием, опубликованным на ресурсе препринтов medRxiv.

Устойчивый рост распространенности BA.2 во многих странах свидетельствует о том, что этот вариант имеет преимущества по сравнению с другими циркулирующими вариантами, - приводит издания слова Мадса Альбертсена, специалиста по биоинформатике из Университета Ольборга в Дании. Эксперт также отмечает, что кроме "омикрона-2" уже выделены и дальнейшие штаммы, в частности, менее распространенная на сегодняшний день линия BA.3.

Исследователи полагают, что основная причина, по которой "омикрон" быстро вытеснил "дельта"-вариант, заключается в его способности заражать и распространяться среди людей, у которых уже был иммунитет к "дельте". Значит, можно сделать вывод, что рост распространения BA.2 также может быть связан с тем, что он лучше, чем BA.1, преодолевает иммунную защиту, полученную от инфекции BA.1.

Два "омикрона" нельзя назвать "родными братьями" - различное поведение этих вариантов можно объяснить их многочисленными генетическими различиями. "Десятки мутаций отличают BA.1 от BA.2 - особенно в ключевых частях белка шипа вируса, мишени мощных антител, которые могут блокировать инфекцию. У BA.2 есть целый ряд новых мутаций, которые пока никто не тестировал", - говорит Джереми Любан, вирусолог из Медицинской школы Массачусетского университета.

Чтобы оценить, насколько вакцинация защищает от заражения BA.1 и BA.2, ученые провели лабораторные эксперименты с сывороткой крови людей, получивших три дозы вакцины Pfizer - они оценивали, насколько хорошо "нейтрализующие", то есть блокирующие вирусы антитела в крови вакцинированных людей защищают клетки от заражения вирусом. Кроме того, исследовалась кровь добровольцев, получивших иммунитет естественным путем - переболев "омикроном". В обеих группах антитела лучше справлялись с ВА.1 (защищая от повторного заражения) и чуть хуже с ВА.2.

Фото: РИА Новости
После омикрона может появиться более тяжелая мутация коронавируса

Следовательно, риск распространения ВА.2 и вытеснения им ВА.1 остается. Во всяком случае, исследователи в Израиле выявили несколько случаев, когда люди, выздоровевшие от BA.1, заразились BA.2. И сейчас исследователи пытаются понять, как часто происходят такие повторные инфекции, и чем это может грозить в глобальном масштабе. Об этом рассказал Троэльс Лиллебек, молекулярный эпидемиолог из Государственного института сыворотки в Копенгагене и председатель Комитета по оценке риска вариантов SARS-CoV-2 в Дании. Ученый предполагает, что как прививки (включая и бустерную), так и перенесенная инфекция все равно будут защищать от продолжающего мутировать коронавируса, включая и "омикрон", и "омикрон-2", но каким будет уровень этой защиты - не ясно. "Мы будем знать наверняка в течение нескольких недель", - цитирует доктора Лиллебека Nature.

В Дании, где уровень вакцинации населения высок, рост распространенности BA.2 пока не вызывает существенных проблем, отмечает Лиллебек. Предварительное исследование показало, что этот вариант, по-видимому, вызывает не более тяжелое заболевание, чем BA.1, в том числе и у детей.

Тем не менее, по мнению ученого, BA.2 может создать более серьезные проблемы в местах с более низким уровнем вакцинации. "Я думаю, что главная проблема с BA.2 - это еще большая его контагиозность, то есть способность распространяться в людской популяции, - отметил Лиллебек. - Есть риск, что за короткое время еще больше людей дадут положительный результат, что создаст нагрузку на больничную систему".

Кроме того, есть признаки того, что BA.2 может быть устойчив к терапии моноклональными антителами. Однако производители лекарств уверяют: первые лабораторные опыты подтверждают, что препараты, успешно применявшиеся для лечения предыдущих штаммов, остаются эффективными и против "омикрона-2" (ВА.2). в частности к называемому сотровимабом, которое было эффективным против BA.1. Однако производитель препарата, Vir Biotechnology в Сан-Франциско, Калифорния, заявил в пресс-релизе 9 февраля, что его собственные неопубликованные эксперименты показывают, что сотровимаб остается эффективным против BA.2.

В целом же ученые признают, что коронавирус во многом остается "головоломкой", меняется и ведет себя непредсказуемо, а потому оставляет широкое поле для исследований.

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