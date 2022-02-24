Украина подтвердила, что российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС

Представители ВС России взяли под свой контроль объекты Чернобыльской АЭС, а также окружающую ее зону. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Чернобыльская зона и все объекты ЧАЭС взяты под контроль российскими вооруженными группировками", - заявил Шмыгаль, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Политик отметил, что при захвате АЭС удалось избежать жертв и пострадавших.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале проведения спецоперации на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация страны.