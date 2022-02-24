Украина полностью отключилась от энергосистем России и Беларуси

Украина в ночь со среды на четверг полностью отключилась от энергосистем России и Беларуси. Об этом сообщается на сайте компании "Укрэнерго".

В сообщении отмечается, что украинская энергосистема будет работать автономно в ближайшие дни. Целью данного отключения является попытка Украины протестировать систему для подключения в будущем к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии.

Ранее о планах отключится от российской и белорусской энергосистем с 24 по 26 февраля предупреждал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.