Украина утратила контроль над островом Змеиный. Об этом заявили в Госпогранслужбе Украины. В ведомстве сообщили о разрушении инфраструктуры после обстрела с кораблей. В четверг днем появилась информация о потере связи с пограничниками, дислоцированными на острове.

Остров Змеиный находится в Одесской области. Это одна из самых дальних погранзастав Украины в акватории Черного моря. После распада СССР на этот остров размером в 0,205 кв. км претендовала Румыния.

В 2004 году между Украиной и Румынией было проведено разграничение шельфа, а сам остров остался украинской территорией.