Украинцы остаются работать в России

Из всех работающих в России украинцев домой, следуя призыву президента Владимира Зеленского, вернутся лишь сотые доли процента, остальные предпочтут остаться жить и трудиться у нас, считают в Федерации мигрантов России (ФМР).

Сколько в России работает украинцев сейчас, подсчитать никто не берется. "Из Украины, ДНР и ЛНР в Россию за последние годы переселились около 3 млн человек, - считает руководитель липецкого отделения ФМР Сергей Черезов. - На пике было и 5 млн человек, но люди привыкли спокойно передвигаться между нашими странами: в 2014 начались обстрелы в Луганске - народ поехал сюда, успокоилась ситуация - вернулись обратно. Только мои родители ездили туда-обратно четыре раза, вот сейчас находятся в Липецке".

Суммарные годовые поступления денег украинским семьям из-за границы (учитывая и банковские переводы, и переданные через дальнобойщиков конверты) эксперты Нацбанка страны оценивают в 13 млрд долларов. На долю России до недавнего времени приходилось около 7% "входящего трафика".

"Между Россией и Украиной действует безвизовый режим, а для приема гражданина Украины на работу оформлять разрешение на привлечение иностранной рабочей силы не требуется", - отметил юрист Юрий Капштык. Однако дальше есть варианты: или оформить разрешение на временное проживание, или патент для работы. И то, и другое дает право на официальное трудоустройство. Кроме того, значительная часть домашнего персонала обходится вообще без лишних формальностей, ограничиваясь устной договоренностью о найме. Из-за этого точной статистики о числе украинцев, занятых в российской экономике, нет. В центральном офисе ФМР ссылаются на то, что они хорошо интегрированы в общество, знают язык, законы и с большинством трудностей способны справиться сами, а потому за помощью не обращаются.

По данным Росстата, только за прошлый год в России стало больше граждан Украины почти на 54 тысячи человек - это практически половина от всего миграционного прироста из стран СНГ.

В отличие от работников из Средней Азии, украинцы, окончательно переехавшие в Россию, планируют оставаться здесь максимально долго, поэтому ищут не шабашку, чтобы "поднять денег" и отправить домой, а полноценную работу с перспективой карьерного роста, отмечает Черезов. То есть для рынка труда становятся неотличимы от россиян.

"Украинцы работают везде и на всех должностях: от олигархов и топ-менеджеров до курьеров и уборщиков, - подтверждает президент SuperJob Алексей Захаров. - Больше не такого понятия, как отдельный рынок труда в какой-то стране или регионе. На ближайшие 100 лет мы все работаем на одном рынке труда; не будет никакой разницы между уроженцем Киева и Владивостока".

В такой ситуации для украинца, вовлеченного в российскую экономику, никакого смысла ехать обратно нет, считают в ФМР. У кого были политические разногласия с нашим государством, покинули страну еще после присоединения Крыма. Сейчас могут отправиться в путь лишь единицы, но смогут ли они пересечь границу, никто не знает.

"Я тут работаю в хорошей семье, ко мне замечательно относятся, а на свою зарплату содержу и дочек, и внучек - перевожу им в Николаев деньги, - рассказывает сиделка Мария Поливайко, работающая в Подмосковье. - Я бы поехала к ним, но где я там найду работу с такой же зарплатой?". В этой ситуации Мария переживает не столько за себя, сколько за мужа одной из внучек - он служит в пограничных войсках Украины.

Зарплаты в самой Украине в два-три раза ниже российских, а в ДНР и ЛНР - еще меньше, подтверждает Черезов. При этом цены в республиках соответствуют московским и нормально жить удается только тем, кто держит свое хозяйство.