Украинские танки безнадежно устарели

Из них только сравнительно небольшая часть проходила капитальный ремонт после 1991 года. По своим тактико-техническим характеристикам они соответствуют уровню середины 80-х годов.

Необходимо помнить, что базовая модель была принята на вооружение еще раньше - в 1976 году, и основным новшеством стала лишь внедренная навесная динамическая защита, в настоящее время уже не отвечающая современным требованиям.

То же самое касается Т-72АВ и Т-72Б1, их примерно сто единиц. Причем первых, по всей видимости, большинство.

На базах хранения, которые в настоящее время представляют собой настоящие свалки металлолома, также имеется по полтысячи Т-64 и Т-72 разных модификаций. Однако у специалистов есть большие сомнения, что их вообще возможно реанимировать.

Чтобы как-то подтянуть возможности "шестьдесят четвертых", в 2017 году их подвергли ограниченной бюджетной модернизации, которая заключалась в установке тепловизора, новых средств связи и навигации. Писали о применении "реактивной брони" "Нож". Всего такую доработку получили чуть больше 200 танков.

В Киеве похожим образом усовершенствовали батальон Т-72, но на них поставили более дешевые инфракрасные ночные прицелы.

В аэромобильные подразделения и морскую пехоту поступили чуть более 80 Т-80БВ с газотурбинными двигателями.

Из-за дефицита исправной техники с хранения сняли считавшиеся неудачными БМ "Булат", понесшие значительные потери на Донбассе.

Эксплуатируется небольшое число предназначавшихся для поставок в Африку Т-64Б1М, также Т-64БМ2, последние получили 1000-сильные двигатели.

По мнению экспертов, украинские танковые подразделения могут выполнять лишь ограниченные задачи и будут нести значительные потери в случае столкновений.