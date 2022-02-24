В Беларуси обсудили работу союзных программ

Выполнение действующих программ и подготовку новых проектов обсудили на совещании представителей организаций - исполнителей союзных научно-технических программ социальной направленности в НАН Беларуси.

- Такие встречи с заказчиками мы проводим регулярно, - отметил в беседе с журналистами заместитель Госсекретаря Союзного государства Виктор Сиренко. - Рассматриваем не только освоение выделенных на программы средств, ход их исполнения, но и перспективы.

В прошедшем году выполнялись шесть союзных научно-технических программ социального профиля. Они направлены на совершенствование совместной деятельности организаций и предприятий Беларуси и России. Так, отметил Виктор Сиренко, взаимодействие в сфере гидрометеорологии до 92 процентов повысило уровень достоверности прогнозов неблагоприятных погодных явлений. По программе "Комбикорма-СГ" разработаны рецептуры, позволяющие повысить прирост ценных пород рыб на 12, а ценных пород пушных зверей - на 17 процентов. В рамках чернобыльской программы разработана инновационная пожарная машина, способная работать в условиях радиационного загрязнения местности. Восемь уникальных методик создано в ходе выполнения союзной программы "ДНК-идентификация".

- Получены важные результаты для медицины и криминалистики, - рассказала "СОЮЗу" исполнительный директор программы, заведующая лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАНБ Ирма Моссэ. - Разработаны критерии оценки внешности человека по его ДНК, его возраста, психоэмоционального статуса...

Всего в рамках программы в Беларуси собрано около 15 тысяч образцов ДНК человека, разработаны три методики и четыре инструкции по применению новых ДНК-технологий, создано 13 баз данных, опубликовано 288 научных статей, защищены две кандидатские диссертации и четыре магистерские.

Восемь уникальных методик создано в ходе выполнения программы "ДНКидентификация"

- Союзные программы социального профиля выполняются на высоком уровне, - отметил заместитель Госсекретаря Союзного государства Дмитрий Соловьев. - Всего на их выполнение в прошлом году выделено более 500 млн российских рублей, из них около 180 млн - белорусской стороне. - При этом кассовое исполнение составило 98,8 процента - это высокий уровень. А, например, средства, выделенные на программу в области гидрометеорологии, использованы в полном объеме. Это очень хорошие показатели в условиях пандемии коронавируса.

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В 2021 году завершилось выполнение трех союзных программ. Как отметил заместитель председателя президиума НАНБ Сергей Килин, в их развитие разработано 19 концепций очередных проектов. В их числе - продолжение успешных программ "ДНК-идентификация", "Комбикорма-СГ", "Спинальные системы". Как провести довольно громоздкую процедуру согласований, чтобы приступить к выполнению новых проектов не позже 2023-го? Этот вопрос также рассматривался на совещании. Было озвучено предложение Постоянного Комитета Союзного государства совместить согласование концепций и собственно программ.