Вооруженные силы Украины готовят теракты в Мариуполе, Авдеевке и других крупных городах. Об этом проинформировали в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.

Как отмечается, на территории Авдеевского коксохимического завода украинские боевики заминировали цех сероочистки и трансформаторную подстанцию.

Глава ДНР Денис Пушилин со своей стороны заявил, что "СБУ запланировала подорвать два предприятия в Мариуполе - завод Ильича и "Азовсталь". "Мы как жители Донбасса ценим то, что у нас есть, ценим нашу инфраструктуру, наши заводы и фабрики, мы думаем о будущем. У меня убедительная просьба - сделать все, что от вас зависит, чтобы это преступление у украинского режима не было возможности осуществить", - обратился он к сотрудникам этих предприятий.

Пушилин также подчеркнул, что мирным жителям Украины со стороны ДНР ничего не угрожает. "Это наши родственники, друзья, те, кто за восемь лет просто устали от того состояния, в котором они находились - состояния ни мира, ни войны", - отметил он, заверив, что в ближайшее время все это закончится.