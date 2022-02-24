В Донецке появляется информация с передовой

По телевизору объявления военкоматов о мобилизации. В Донецке снова слышна канонада. Появляются плакаты "Победа будет за нами". После утреннего безлюдья людей становится больше.

- Россия с нами, Донбасс победит! - радостно кричит на улице Артема пожилой болельщик с шарфом "Шахтера".

Женщина утирает слезы от избытка чувств:

- На той стороне все это время не понимали, как это тяжело, когда матери плачут, когда детей хоронят. Сколько у нас здесь умерло народу ни за что, только потому, что мы хотели говорить на своем языке. Спасибо, что нас услышали и помогли, - дончанка крестится.

Получать информацию с передовой сложно с самого утра. Туда не проехать. А связь очень плохая. Приходится довольствоваться обрывочными сведениями.

Корреспондент "РГ" познакомился в Донецке с добровольцем из Сургута, уже не в первый раз приехавшим в Донбасс. Примечательно, что Эдуард родился на Украине. Называет себя "идейным". Ждет вызова, сидит как на иголках.

- Буду освобождать свою Родину, Украину от бандеровцев. Я родился в 1968 году в Кривом Роге, в микрорайоне Югок. В свидетельстве о рождении написано, что мама и папа украинцы. Я сам считаю себя украинцем. Кстати, в Кривом Роге я какое-то время жил по соседству с семьей Зеленского. Мне было 23 года, а Зеленский - пацан в возрасте 7-8 лет ездил по двору на велике. А вообще мой пра-пра-прадед был один из создателей Запорожской сечи на острове Хортица. Я ассоциирую себя с казаком древнего рода. И маю, если в Украине поменяется власть, Россия с Украиной смогут жить в мире и согласии.

По словам Эдуарда, который периодически бывает на "ленте" (это в Донецке одно из названий передовой), бойцы давно хотели поступательного движения, им надоело только обороняться.

- Я раньше служил в ДНР в полку морской пехоты. Сейчас как раз наши уничтожили на южном направлении колонну танков Айдара. Теперь знакомый, бывший афганец зовет меня в "Восток". Жду, с минуты на минуты должны вызвать. Надеюсь дойти до Кривого Рога.

Жители Донецка делятся сообщениями и видео в соцсетях.

- Винница. Горит аэродром, где базируются беспилотники Bayraktar. Все, нет беспилотников, которые еще были на земле. А не надо было покупать турецкое, - комментирует Эдуард. И тут же записывает сообщение в мессенджере: - А вот судя по кадрам горит военный аэродром в Ивано-Франковске.

Тем временем мужчины-депутаты Народного Совета ДНР отправились добровольцами на фронт. Также в военкоматы ушли помощники депутатов.

Под Волновахой ополченцы ДНР окружили подразделение ВСУ, окруженным предоставляют гуманитарный коридор при условии добровольной сдачи оружия. Как сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, там же, под Волновахой, сбит беспилотник Bayraktar. Сообщается об отступлении украинских военных из Волновахи. При том Эдуард Басурин заявил, что гражданскому населению, проживающему на временно оккупированной территории, ничего не угрожает. "Сохраняйте спокойствие и в целях безопасности не покидайте своих домов", - призвал он.

Между тем в Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ погиб мирный житель, еще пять человек ранены.