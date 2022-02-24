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Рубрика: В мире

Донбасс возвращается в границы

Текст: Руслан Мельников
Ночью и рано утром в Донецке громыхало так сильно, что даже в относительно тихом центре города сложно было уснуть. Определить, кто и в кого стреляет сложно, но грохот стоял такой, какого город не слышал уже давно. Судя по звуку, использовались артиллерия и "Грады", и огонь велся с обоих сторон.
Фото: Тагир Раджавов/РГ Фото: Тагир Раджавов/РГ
Фото: Тагир Раджавов/РГ

В Горловке обстрелы со стороны ВСУ повредили более 20 трансформаторных подстанций. В управлении Народной милиции сообщили, что силы ДНР наносят удары по украинским позициям по всей линии соприкосновения, используя все доступные им средства поражения.

"Силы ДНР наносят удары по позициям ВСУ по всей линии соприкосновения используя все доступные им средства поражения", - сообщил журналистам в Донецке заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он призвал украинских военных не оказывать сопротивления и сложить оружие. "Сохраните свою жизнь, сложите оружие, и потом мы вместе с вами заново отстроим эту страну", - сказал Басурин.

Заметим, что украинские силовики продолжали обстрел территории республики вплоть до начала контрнаступления: с полуночи они успели выпустить по позициям защитников республики и населенным пунктам у линии разграничения более сотни снарядов.

Фото: Наталья Селиверстова \ РИА Новости
Специальная военная операция в Донбассе. Онлайн-трансляция

По сообщениям местных жителей, весь Донецк слышал утром канонаду, но это тот первый за долгие восемь лет случай, когда люди встречают звуки выстрелов с радостью. По состоянию на утро четверга, мобильная связь в Республике функционирует, продолжает работать мобильный интернет и социальные сети, хотя ночью были сообщения о перебоях.

Одновременно наступление на карателей начали и военные Луганской народной республики. "Я обращаюсь к военнослужащим ВСУ с призывом сдать оружие, покинуть позиции и не выполнять преступные приказы киевского руководства. Только в таком случае вы сможете обеспечить себе достойную жизнь в свободном государстве", - обратился к украинским военным представитель оборонного ведомства Иван Филипоненко. Как сообщают из Луганска, уже вскоре флаг республики развевался над оккупированным в течение восьми лет карателями из батальона "Айдар" Счастьем.

Знакомые ополченцы ночью сообщили, что идет большая колонна техники. "В том числе и такой техники, которую раньше здесь не видели". - отметили бойцы ДНР. При этом сейчас в центре Донецка военной техники не видно. Если она и проходила по городу, то, скорее всего, во время комендантского часа и явно не по центральным улицам.

Утром в Донецке малолюдно. Машин на дорогах тоже немного. Хотя припаркованного транспорта стало больше. Есть машины и с российскими номерами.

Фото: Тагир Раджавов/РГ

Рано утром в городе громыхала не только отдаленная канонада, но и трамвай под окнами. Сейчас общественный транспорт работает. Корреспондент "РГ", пройдясь по Донецку, видел автобусы и троллейбусы на городских маршрутах. В городе стало тише.

На площади Ленина работает бригада телевизионщиков центрального российского канала. Если не считать их, площадь, являющаяся сердцем города, выглядит примерно так же, как и накануне вечером перед комендантским часом: утром в будний день здесь практически нет людей.

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