В Финансовом университете объяснили важность пожизненного обучения

Павел Селезнев, первый замдекана факультета социальных наук и массовых коммуникаций, профессор департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ:

- Несмотря на рост спроса на рабочие руки, требования к квалификации сотрудников только растут. Люди, не владеющие современными технологиями и современными средствами IT-поддержки в своей сфере деятельности, очень часто не рассматриваются как достойные кандидаты. То есть сегодня на рынке труда доминируют очень высокие требования к квалификации специалистов, из-за чего очень многие соискатели не могут найти работу даже при наличии вакансий. В силу этого россияне, ищущие работу, должны все больше учиться и переучиваться. Тенденция пожизненного обучения из желательной опции сегодня становится обязательным требованием к тем, кто не хочет выпасть из современных требований к квалификации соискателей. С другой стороны, тут же возникают требования и к российской системе пожизненного образования. В интересах развития страны необходимо, чтобы российские образовательные учреждения обеспечили как подготовку квалифицированных сотрудников, так и их пожизненное переобучение. А это очень непростая задача - для этого нужны преподаватели, способные учить и переучивать специалистов в современных областях знания.

В целом же ситуация на рынке труда сейчас как раз в пользу соискателей. Но конкурентноспособных соискателей. По итогам 2021 года мы получили прекрасный результат. В декабре, по данным Росстата, число занятых в экономике выросло до 72,5 миллионов человек, что на 2,4% больше, чем в декабре 2020 года и примерно соответствует декабрю допандемийного 2019 года. В декабре пособие по безработице получали 568 тысяч человек против 1,3 млн. человек в прошлом декабре. И это одно из самых низких значений за последние 20 лет. Росстат оценивает общую численность безработных, включая тех, кто не зарегистрирован в службах занятости, в 3,9 миллиона человек. Но я никогда не верил в общие оценки российской безработицы. Следует вполне обоснованно предположить, что большая часть этих трудоспособных людей, не работающих и не ищущих работу, заняты в сфере "серого" бизнеса.

Найти работу можно. Другое дело, что она, возможно, не будет работой мечты. Сегодня в службах занятости без малого 2 миллиона вакансий против 568 тысяч безработных на пособии. Понятно, что не все эти вакансии относятся к числу высокооплачиваемых рабочих мест для тех, кто хочет заниматься интеллектуальным трудом, но с голоду точно не помрешь! Положение, при котором на одного безработного приходится больше 2 вакансий, как раз и говорит нам о том, что сегодня рынок труда - это рынок продавца (соискателя), а не покупателя (работодателя). Что, в свою очередь, обеспечивает предпосылки для повышения благополучия граждан.

Правда нельзя забывать, что увеличение зарплат неизбежно толкает вверх инфляцию. При этом мы все же считаем, что некоторая избыточная инфляция представляет собой небольшую плату за повышение качества жизни и реальных доходов населения. К тому же у роста зарплат есть дополнительные, неявные плюсы, которые нельзя не учитывать при составлении баланса выгод и потерь от разогрева рынка труда. Повышение стоимости рабочей силы должно стимулировать предпринимателей к увеличению инвестиций в новое оборудование, перестройку производства и использование менее трудоемких бизнес-процессов.

Наша страна остро нуждается в ускоренном развитии, и повышение стоимости рабочей силы может стать одним из главных стимулов инноваций по широкому кругу направлений и отраслей экономики. Именно поэтому стоит более внимательно и осторожно управлять трудовыми миграционными потоками. Приток дешевой неквалифицированной рабочей силы не должен замедлять рост производительности труда в нашей стране.

Результаты социологических исследований, проводимых в Финансовом университете, подтверждают, что в ближайшие месяцы серьезный рост безработицы нам не грозит. Летом и осенью 2020 года, а также весной 2021 года сильно выросло число недовольных увольнениями, которые россияне считали незаконными. Но с лета 2021 года число недовольных незаконными увольнениями стало падать и снижается до сих пор. Вообще на российском рынке труда существует два пика увольнений. Первый в декабре - январе, второй - в начале лета. Первый означает завершение годовых контрактов, второй - контрактов, заключенных на осенне-весенний сезон. Как показывают наши данные, новогодний пик увольнений миновал, не оказав серьезного влияния на рынок труда. Во всяком случае, никакого пикового роста безработицы мы не увидели. Последние месяцы мы не увидели также и роста числа трудовых споров между работниками и работодателями. Так что на сегодняшний день рынок труда выглядит вполне сбалансированным и соответствующим целям развития экономики.